Kimberly Loaiza abrió su corazón y habló de su soltería y lo que quiere para su vida

Kimberly Loaiza contó cómo vive su soltería. (Instagram)

Kimberly Loaiza abrió su corazón y habló sin filtros sobre cómo vive su soltería, dejando claro que no es una mujer que se conforme.

La guapa reveló que, para ella, el tiempo es valioso y no tiene miedo de ser selectiva en sus decisiones personales, buscando siempre lo mejor para su bienestar. Fue por esto que se animó a hacer un video.

“A veces cargamos con eso, que tanto nos dicen que después de los 30 años estamos solas es porque nos dejó el tren o porque hay algo malo con nosotras, pero me he dado cuenta de que no es así”, inició diciendo.

La creadora de contenido expresó que ella sabe lo que vale, sabe lo que quiere y dijo que perder el tiempo no está en sus planes.

LEA MÁS: Kimberly Loaiza mostró una pasión que tenía oculta, pero en la que según ella no le va muy bien

“Sé que algún día formaré lo que tanto sueño, pero mientras tanto estoy aquí para abrazar mi presente, disfrutar mi compañía y amar cada momento a solas. Preparar mi cena favorita, consentirme con un postre, bailar con un postre o ver una película que me haga suspirar, eso también es amor y, como todo amor verdadero, empieza conmigo. Lo malo no es estar sola un viernes por la noche, realmente triste sería no disfrutar de mi compañía buscando fiestas para llenar un vacío, y peor aún estar con alguien que me haga sentir más sola”, dijo en el clip.

Kimberly Loaiza compartió un video bastante íntimo

La modelo agregó que si ella no se ama y se valora así misma, nadie lo hará por ella.

“Este tiempo es un regalo único e irrepetible, no lo desperdició esperando, lo vivo agradeciendo”, concluyó.