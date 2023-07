Kimberly Loaiza aclara si dejó la soltería

Kimberly Loaiza, exparticipante de Dancing with the Stars, tuvo hasta un admirador secreto cuando estuvo en el programa.

Hace unos días, Kimberly Loaiza sorprendió a sus seguidores de Instagram al subir una historia abrazada a un hombre, al que además le puso “Te amo”, lo que generó sospechas de que estaría estrenando pareja.

La exparticipante de Dancing with the Stars decidió romper el silencio y contarle a su comunidad de esa red social quién es Andrés Chavarría, el misterioso hombre con el que salió muy feliz y si en verdad ya no está soltera.

“Me voy a referir al tema porque dijeron que yo no me refería al tema, pero de una vez les voy a decir, no tengo novio”, inició diciendo en una historia que subió la tarde de este miércoles.

“Me da demasiada risa que me involucren hasta con Chava, o sea, mi hermano, 18 años de amistad. Él es mi hermano y obviamente yo le voy a decir te amo con todo el amor del mundo, él no es de mi misma sangre, pero es mi hermano”, recalcó.

Hace unos días, ella compartió esta historia que generó muchas dudas a sus seguidores. Instagram

Kim mencionó, además, que no entiende qué son las ganas de involucrarla sentimentalmente con alguien, que no puede salir con sus amigos hombres porque ya la gente piensa mal.

La guapa agregó que el día de mañana, cuando encuentre a su príncipe azul, lo gritará a los cuatro vientos, pero que por ahora eso lo ve muy lejano.

“Me van a seguir viendo con amigos, porque yo soy superamiguera y no significa que tenga que tener algo con ellos, o sea, no, no. Ahorita estoy enfocada en mis cosas, no veo pronto nada ni cerca, de tener una relación. Estoy muy enfocada, como les dije, y les prometo que si mañana conozco a alguien y me pide formalmente: ‘Mi amor, ¿quiere ser mi novia?’, yo les comparto a ustedes ese momento emocionante, pero no es, ni pronto será”, dijo.

Ella es una de las modelos e influencers más piropeadas por muchos, por eso es que pocos creen que todavía no haya encontrado a un hombre que la ame, la chinee y la valore como se lo merece.