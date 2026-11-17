Kimberly Loaiza, modelo y exbailarina, confesó que ha pasado días muy difíciles. (redes/Instagram)

La modelo Kimberly Loaiza sorprendió a sus seguidores al mostrar el nuevo tatuaje que se hizo detrás de la oreja, cerca del cuello.

Pero más allá del diseño, lo que llamó la atención fue el significado tan especial que tiene para ella, pues lo relacionó con una etapa difícil que ha enfrentado durante los últimos meses.

Kimberly compartió una reflexión en la que dejó ver que no han sido tiempos sencillos, aunque últimamente en sus redes se le ve muy feliz viajando de país en país.

Según reconoció, sigue intentando mantenerse fuerte y sacar lo mejor de sí misma pese a las adversidades, aunque no quiso profundizar en el tema.

“Sólo Dios sabe lo que se vive y cómo tratamos de sobrellevarlo frente a los demás. Meses difíciles, muy… Pero aquí sigo, intentando sacar lo mejor de mí a pesar de las adversidades. Fuerte con la fuerza del único a mi lado”, escribió.

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Kimberly Loaiza contó el significado de su último tatuaje. (redes/Instagram)

La modelo acompañó su publicación con la explicación de lo que representa para ella tatuarse una libélula, el diseño que escogió para llevar en su piel.

Según explicó, este insecto simboliza transformación y nuevos comienzos, dejar atrás etapas y evolucionar; también representa libertad, independencia y la capacidad de vivir sin miedo a explorar nuevos caminos.

Además, lo relacionó con la fortaleza y la resiliencia; es decir, la capacidad de superar momentos complicados y seguir adelante.

Otro de los significados que destacó fue aprender a vivir el presente, disfrutar cada instante y adaptarse a los cambios que trae la vida.

Incluso mencionó que, en algunas tradiciones japonesas, la libélula representa valentía, fuerza y buena fortuna.

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A Kim Loaiza le encantan los tatuajes. (redes/Instagram)

Sin embargo, Kimberly compartió cuál es la interpretación que más le gusta de este tatuaje y que, de alguna manera, resume lo que quiere transmitir con él.

“He cambiado, he crecido y he aprendido a volar sin perder mi esencia”, expresó.

A pesar de que Kimberly Loaiza se la pasa ahora viajando asegura que ha pasado tiempos muy difíciles. (redes/Instagram)

Así, el nuevo tatuaje de la modelo no es simplemente un dibujo detrás de su oreja, sino un símbolo con el que parece celebrar su transformación personal y la fortaleza que necesita para seguir adelante.