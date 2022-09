Kimberly Loaiza explicó por qué se lleva taaaaan bien con su ex Daniel Carvajal

Kimberly y Daniel siguen siendo solo amigos, según dice. Kimberly y Daniel siguen siendo solo amigos, según dice.

La guapísima participante de Dancing with the Stars, Kimberly Loaiza, dio a conocer las razones del por qué se lleva taaaaaan bien con su ex Daniel Carvajal.

Kim contestó varias preguntas en Instagram y la más frecuente fue esa, por eso aclaró que aunque hay una amistad que los une, el tema ya está superado (aunque a veces pareciera que todavía queda mucha tela por cortar en esa historia de amor...).

“Fueron muchos años de relación, el tema ya está superado, entonces siempre nos llevamos bien, seguimos trabajando juntos y no veo por qué no llevarnos bien”.

Además, dio a conocer por qué escogió a Daniel para que la acompañara en la próxima gala donde cada estrella podrá llevar a un invitado.

“Lo escogí porque ya bailó en Dancing, se ve bien, sabe cómo son los ritmos y nos llevamos bien, entonces ¿por qué no lo voy a escoger?”, aseguró en sus historias.

Hace unos días, Daniel también había comentado en Calle 7 cómo se sentía de que lo hubieran seleccionado para ser parte de este especial de Dancing.

“El compromiso es grande. Kim está confiando en este servidor y como yo soy muy estructurado y detallista, espero hacer mi mejor esfuerzo para poder obtener la mejor calificación posible”.