Kimberly Loaiza hizo una confesión muy personal acerca de su gran deseo de ser mamá

Kimberly Loaiza y su mamá Kattia Tenorio. (redes sociales /Instagram)

Kimberly Paola Loaiza Tenorio, actualmente, no tiene pareja, pero algunos de sus seguidores ya quieren verla chineando un bebé.

La guapa modelo hizo el juego de las preguntas en Instagram y una de las interrogantes que le enviaron es si ha pensado en congelar sus óvulos para ser mamá más adelante.

Aunque apenas tiene 33 años, hay quienes creen que ya la está dejando el tren, como se dice popularmente; sin embargo, aprovechó la pregunta para aclarar si lo siente así.

“¡Qué tema, qué tema! Porque, a veces, por lo que dice la sociedad y la edad que tenemos y demás, pensamos en ese tipo de cosas (congelar los óvulos) no está mal”, empezó diciendo.

Después aclaró que no es algo que tenga entre sus planes y que le parece un procedimiento muy costoso.

Kimberly Loaiza reveló si desea ser madre pronto

Afortunadamente, su ginecóloga le dijo en su última cita que todo está muy bien con sus quistes ováricos y que más bien puede ser mamá en cualquier momento si así lo deseara.

“Ese es mi anhelo más grande, el ser mamá. Yo no me imagino una mini mí o un caballerito hermoso mío, pero no en este momento. Ella (la doctora) me dijo: ‘cuando usted se sienta preparada, vamos a preparar el cuerpo tres meses antes con todo lo necesario’ y yo, realmente, todo lo pongo en manos de Dios. Si hasta el momento no he sido mamá, por alguna razón será”, mencionó.

Kim confía que en algún momento su deseo se le cumplirá y espera que sea de forma natural.