Kimberly Loaiza muestra el cuerpazo que tiene gracias a Dancing with the Stars

Kimberly Loaiza tiene un cuerpazo de infarto. Instagram.

La participante de Dancing with the Stars, Kimberly Loaiza, no deja de ganar seguidores debido a lo que hace en la pista, pero también fuera de ella, con su simpática forma de ser y su belleza.

La guapa aprovechó que este domingo no habrá programa, para irse a pasear esta semana a playa Tamarindo junto con el bailarín Kevin Vera y la productora Vivian Peraza y así botar todo el estrés y el cansancio que le ha dejado el concurso de baile.

También, Kim dejó claro que está en su mejor forma, con una pequeña historia que compartió en Instagram en donde se preparaba para ir a broncearse un rato.

Con esa sola imagen, Kim - que es una de las participantes que ha flechado más corazones-, cerró bocas acerca de su estado físico, pues en algunas ocasiones la gente en redes sociales había comentado que se le veía con unos kilitos extra, aunque realmente se ve maravillosa.

Sin duda llegará más fresca a la pista, de cara a los últimos programas que suelen ser los más emocionantes.