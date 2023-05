Kimberly Loaiza nos contó la verdadera razón por la que dejó la casa de sus padres

Kimberly Loaiza ya cumplió un mes viviendo sola y nos contó que ha sido lo más duro de esta nueva etapa. Instagram

Kimberly Loaiza era de las que decía que de la casa de sus papás no salía si no era vestida de blanco; sin embargo, hace poco más de un mes esa mentalidad cambió y decidió irse a vivir sola.

La exparticipante de Dancing with the Stars cumplió 31 años en agosto del año pasado y dice estar viviendo una de las mejores etapas de su vida, aunque también nos contó que no tener a su mamá cerca ha sido lo más duro.

- ¿Qué la llevó por fin a independizarse e irse a vivir sola?

Primero porque yo creo que ya es momento de, a parte estoy haciendo un proyecto que ya después le cuento y tuve que agarrar parte de mi casa y en eso se fue también en la tira mi cuarto, entonces, ya era el momento de buscar mi propio camino.

Empecé a buscar y me iba a pasar a vivir más cerquita de mami (en Tibás) y el día que me iba a pasar me escribió el señor para decirme que a la muchacha la estafaron y que ya no se iba a ir del apartamento, empecé a buscar otros y todos los alquileres eran carísimos y empiezo a buscar por el lado de Heredia y donde vi este me enamoré de una.

- ¿Qué fue lo más duro de irse de la casa de sus papás?

Aunque no me lo crea, no sentí nada feo porque igual decía que voy a seguir viniendo a mi cuarto, porque es donde voy a trabajar más adelante, pero lo más duro fue esa empacada que a veces uno no se da cuenta de ese montón de tonteras que tiene uno guardadas, y eso que ya saqué un montón de ropa que, una la doné y la otra la quiero vender, porque ahora es mucho el gasto.

Ya cumplí exactamente un mes viviendo sola y ha sido la experiencia más linda que he tenido, acá tengo mucha paz.

La modelo e influencer dice que sus vecinos son muy tuanis y que ya les advirtió que no la vean feo cuando esté grabando su contenido para sus redes. Cortesía

- ¿Está arrepentida de no haberlo hecho antes?

Vieras que no, yo siento que todo se da en su momento y tal vez antes yo no había tomado esa decisión, porque estaba en una relación amorosa y mi idea siempre fue irme de mi casa casada o ya con mi pareja, entonces, siento que este era el momento adecuado para hacerlo y todo se ha ido acomodando.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de vivir sola?

Le voy a ser sincera y me di cuenta de eso ayer (domingo). Me enfermé horrible y ayer a las 2 a. m. tuve que agarrar un Uber e irme al hospital sola, y yo dije: ‘aquí no está mami’, porque no quise llamarla para preocuparla, ni nada, aquí no hay nadie que se va a levantar a hacerme una sopita, ya no está mami para salir corriendo al hospital, obviamente hoy la llamé y le conté y me regañó toda.

- ¿Qué tenía?

Infección de glándulas y me dio temperatura a 39 grados, me inyectaron, me hicieron exámenes y lo que me dijeron que tenía era las defensas bajas, me hicieron prueba covid-19 y no era, por dicha, pero creo que sí es la parte que más me ha pegado, porque llegué como a las 5 a. m. y tenía demasiada hambre, pero me sentía muy débil y yo no le dije nada a mami para no preocuparla. Hasta ahorita eso es lo que he sentido más rudo, el enfermarme y estar sola.

Los primeros días de vivir sola no tenía ni sillones ni muebles para comer. Cortesía

- ¿Y lo más bonito que ha experimentado?

El decorar la casa a mi gusto, yo todos los días me levanto y veo mis muebles y todo y empiezo a orar y a decir: ‘gracias Dios mío’, porque jamás yo me imaginé ver mi casa así. Más los primeros días, comí en el piso y verla así ya arreglada, lo más lindo fue recibir este fin de semana a mi mamá y mi abuelita, que las invité a comer el sábado.

Aquí afuera hay una fuente de agua que me genera mucha tranquilidad y paz, entonces, me siento en la mecedora y me pongo a tomarme un tecito, son momentos que yo digo que si siempre he disfrutado mi compañía, ahora lo estoy haciendo el triple.

- ¿Se pasó con muy pocos muebles?

Con mis ahorritos me compré refri, cocina y la lavadora, lo mandé a traer a Golfito, y después los muebles fue con una mueblería que he trabajado en otros años y ellos me dijeron: ‘nosotros la ayudamos, ahí usted me paga una parte y otra por publicidad’ y eso fue lo que me salvó la vida, pero todavía me hacen falta un montón de cosas, pero yo estoy feliz, ahí poco a poco, mientras Diosito me dé el trabajo, ahí me voy haciendo de las cositas.

- ¿Ya sabía cocinar o le ha tocado ir experimentando?

Vieras que a mí siempre me ha gustado mucho cocinar, mi papá es chef y mi mamá cocina delicioso también, porque trabajó en una soda muchos años, entonces yo creo ya traigo eso de ellos dos. Un viernes me hice una cita para mí y me puse candelitas en la mesa y me hice salmón con vegetales y puré, abrí un vinito, a mí me encanta cocinar. Si hay momentos en los que digo: ‘¡qué pereza!’ y me voy de arroz con huevo (risas). El huevo y el ceviche que compro ya preparado han sido mis mejores amigos.

Sus amigas le hicieron un té de cocina hace unos días y todo era sobre Alicia en el país de las maravillas. Cortesía

- ¿Qué le da pereza de ser ama de casa?

La casa no se ensucia nada, porque tal vez estoy sola, pero lo que sí me da pereza, pero es porque no tengo aplanchador, es saber que tengo que planchar algo en la cama. Y lavar platos, que no lo soporto, ahora me propuse que antes de dormir, todos los platos lavados.

- Ha sido un 2023 de muchos cambios entonces...

Uff... de muchos cambios, no solo físicos, también mental, laboral, familiar y en crecimiento personal.

Si Dios lo permite, a finales de mayo, principios de junio, me dan carrito. Es que antes no tenía parqueo en la casa, ni cochera para alquilar, entonces estoy muy emocionada, porque también voy a tener mi primer carrito, yo sé manejar desde los quince años, pero antes tenía otras prioridades, como pagar mis estudios. Entonces, por el crecimiento que he tenido, creo que este ha sido el año que más me ha marcado.