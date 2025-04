Kimberly Loaiza quedó con el corazón en la boca tras llevarse el susto de su vida, esto le pasó

Kimberly Loaiza, contó el susto que se llevó. (Instagram)

Después de vivir un momento aterrador, Kimberly Loaiza abrió su corazón en redes sociales y les hizo una petición muy especial a sus seguidores.

“Ustedes no saben del accidente que me acabo de salvar por una negligencia. En la bajada que va de Tibás hacia Santo Domingo, hay una vía en dos sentidos, pero la gente tiene la maña que para bajar del Virilla se abren; gracias a Dios, yo vengo despacito porque nada me precisa y un señor con esos carros de cajón se hizo tirado, no fue ni que pidió campo, se tiró y yo venía subiendo, que me dio tiempo de frenar, ese señor no sé ni cómo hizo”, comentó la guapa.

Kim, como le dicen de cariño, les expresó a sus seguidores que las personas que manejan no deberían ser tan irresponsables en la calle, ya que todos queremos llegar bien a nuestros destinos.

Kimberly Loaiza le hizo una petición a sus seguidores. (Instagram)

“Me quedé con el corazón en la boca. ¡Qué susto! Pero bueno, no pasó a más, más que el susto”, dijo.

Loaiza contó que tenía la adrenalina al mil y que hasta estaba sudando.

Kimberly Loaiza se llevó un gran susto en carretera.

“Yo, siempre que salgo de mi casa, me cubro con la sangre de Cristo, con el angelito de la guarda, mi virgencita, para que todos me cubran a mí, al carro para que podamos salir y regresar con bien”, concluyó.