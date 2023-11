Kimberly Loaiza venció el miedo y practicó un nuevo ejercicio que la dejó fascinada

Kimberly Loaiza estuvo hace unas semanas en China.

Kimberly Loaiza tenía mucho miedo de practicar un nuevo ejercicio que le habían recomendado porque ella lo consideraba algo riesgoso por una caída y una fractura de coxis.

La guapa modelo y empresaria se ha quebrado en tres ocasiones ese lugar del cuerpo, por eso no estaba tan convencida de hacer el nuevo entrenamiento, pero este sábado se atrevió.

Kim quedó fascinada después de hacer Kangoo Jumps, un particular ejercicio de cardio que se está haciendo bastante famoso y que se parece a la zumba, solo que en lugar de tenis, el calzado es especial para facilitar los saltos.

A pesar de que fue la primera vez que lo hizo, Kim rápidamente le agarró el toque, y ahora es todo una experta.

Este es el particular calzado que tiene que usar Kimberly Loaiza en su nuevo ejercicio. (Instagram)

El nuevo ejercicio la dejó tan feliz que ella ya lo sumará a sus rutinas de entrenamiento.

“Adivinen quién tiene algo nuevo favorito. Saliendo de mi zona de confort. ¡Cómo lo amé! Siempre retándome física y mentalmente”, escribió Loaiza en Instagram con videos de ella dándole duro al nuevo entrenamiento.

Kim dijo que, en principio, da miedillo por el tema de la estabilidad, pero rápido se le agarra confianza y ya después nadie quiere parar.

Kimberly Loaiza está feliz con el nuevo ejercicio

“Les puedo asegurar que es de las cosas más chuzas que he hecho. Creo que a mí lo único que me hace falta es aprender a andar en bici. ¡Qué cosa más terrible! Porque a todo le hago. Es que me encanta. Me encanta retarme. Me estaba retando física y mentalmente”, dijo la simpática modelo.

Mencionó que el ejercicio impacta mucho las zonas del abdomen, las piernas y los glúteos.

