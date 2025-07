Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja muestran a sus millones de seguidores las bellezas de Costa Rica

Kimberly Loaiza, su esposo Juan de Dios Pantoja y sus hijos en Costa Rica. (Redes /Instagram)

Kimberly Loaiza, la mexicana, no la tica, le mostró a sus millones de seguidores lo bien que se la pasó en sus vacaciones familiares en Costa Rica.

La youtuber estuvo varios días en el país, donde además de comer rico, disfrutar de la playa con sus hijos y su pareja, Juan de Dios Pantoja, aprendió a surfear.

La también cantante compartió varios videos en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 37 millones de seguidores, donde se ve que se la pasó pura vida.

Kimberly Loaiza estaba encantada con los monos. (Redes /Instagram)

“Esta es la vida que elegí, gracias por ser parte”, publicó en uno de los videos donde salen saltando en una poza, visitando una catarata, descansando en una hamaca y viendo hermosos atardeceres.

También habló de lo felices que estaban sus hijos Kima Sofía (nacida en 2019) y Juanito (nacido en 2021) en la playa.

“Aprendo cada día que el verdadero lujo es este instante, ver crecer a mis hijos, abrazar sin prisa a mi esposo y agradecer todos los días por la vida. Hoy que no doy tantos pasos en “mi carrera”, me doy cuenta que ya soy millonaria y no por lo material, soy millonaria porque tengo un tesoro que no brilla, pero ilumina: La familia”, escribió en otro posteo donde compartió varias de las fotos que se tomaron en Costa Rica.

Kimberly Loaiza disfrutó con su familia en Costa Rica

Además, en sus publicaciones colocó la canción de Karol G llamada “Viajando”, justo donde menciona: “Qué bonito es gritar pura vida en Costa Rica”.

Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez, de 28 años, abrió su canal de YouTube en 2016 y con el tiempo alcanzó más de 46 millones de suscriptores y sus videos tienen más de 7 mil millones de visualizaciones.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja son de las parejas de youtuber más seguidas de México y Colombia. (Redes /Instagram)

En el 2020 se casó con Juan de Dios Pantoja, quien también se dedica a la creación de contenido para redes sociales, y juntos fundaron la empresa de telefonía móvil Space Móvil en México.

En otro de los videos que compartió sale con su hija disfrutando en una hamaca que había en la playa y esta se les reventó cayendo al suelo, pero a pesar del susto, terminaron riendo.

“Lo mejor nunca se sube, pero esta vez tocó”, escribió.

Kimberly Loaiza aprendió a surfear en las playas de Costa Rica. (Redes /Instagram)