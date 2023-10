Kimberly Loaiza ya nos contó por qué se fue del país y qué va a hacer en ese tiempo

Kimberly Loaiza dice estar muy feliz con la experiencia que vivirá en los próximos días.

La influencer Kimberly Loaiza sigue cumpliendo sueños y ahora se irá a trabajar fuera de nuestras fronteras.

Pero no crea que se irá por mucho tiempo, aunque sí estará muy lejos.

La exparticipante de Dancing with the Stars hizo una serie de publicaciones este jueves desde temprano sin querer decir para dónde iba, solo que estaba en el aeropuerto y que al destino que iría necesitaba doble visa.

La guapa nos contó que su destino final será China y que está muy emocionada por todo lo que va a empezar a vivir en los próximos días.

Eso sí, su vuelo estaba programado para antes del mediodía, pero se atrasó y ahora está a la espera de partir rumbo a Estados Unidos primero.

“Fui elegida para ir a representar a Costa Rica en la fábrica de Cori Motors, como embajadora de Chevy, van a presentar su nuevo carro eléctrico”, dijo muy emocionada.

Ella se quedará allá hasta el 22 de octubre y su trabajo como embajadora de la marca de carros será contarle a sus seguidores todas las novedades del nuevo modelo.

“Como que eligieron un embajador de cada país, tengo entendido que va a llegar un exjugador de Uruguay, Diego Forlán y allá vamos a ir a la fábrica un día, otro día vamos a un partido de fútbol, otro a algo tecnológico, luego a algo de caridad y así. El último día nos llevan a conocer Shangái y el penúltimo día también me llevan a conocer y ya después me van a dejar al aeropuerto”, contó la guapa, quien tenía con el clavo a muchos de sus seguidores porque no daba mayores detalles.

Hace poco, Kimberly adquirió su primer vehículo justamente al trabajar con esta misma marca, la cual pasa promocionando en sus redes y ya la llevaron a pasear. Sin duda que escogieron bien.