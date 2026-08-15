Farándula

Kristian Mora envuelto en una polémica por denuncia pública que hizo el exjugador Jean Scott

Periodista deportivo habría protagonizado un altercado este viernes tras el partido de San Carlos-Herediano, en el Carlos Ugalde

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Por Manuel Herrera

El exfutbolista Jean Scott denunció este sábado públicamente al periodista Kristian Mora por supuestamente haber protagonizado un altercado el viernes por la noche en el estadio Carlos Ugalde, tras el juego entre San Carlos y Herediano.

Scott publicó un video este sábado en el culpó a Mora de violencia y grabó los insultos que habría recibido del experimentado comunicador deportivo por razones que no están claras.

Hace unos días, Scott publicó una aparente y millonaria deuda de Kristian con el Ministerio de Hacienda, lo que habría provocado la situación de este viernes entre ellos.

Kristian Mora dijo que felicita a Fernando Batista por no tolerar la indisciplina en la Selección de Costa Rica.
Kristian Mora es parte del elenco de Fox Costa Rica. (Fox/Captura de video)

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Lo que denunció Jean Scott

“Ayer (viernes) después del San Carlos-Herediano en el Carlos Ugalde, me tocó ver una situación bastante complicada. Recibí insultos de una persona, esa misma persona me encaró y esa persona no fue un aficionado del otro equipo, fue un periodista, un profesional de la comunicación como lo es Kristian Mora, que tiene ciertas diferencias conmigo por una publicación que hice yo acá en redes sociales días atrás.

“Optó por la violencia, encarar, insultar a mi mamá y me parece una situación lamentable que un profesional de la comunicación y una figura pública como es él, llegue a buscar una pelea en un estadio, en un recinto deportivo.

La denuncia de Jean Scott contra Kristian Mora

“Es lamentable que yo que iba a grabar contenido sobre el partido tenga que ver una situación donde tuvo que intervenir la seguridad privada del estadio y no porque me haya referido mal de un equipo sino porque un periodista está incómodo conmigo. Es innecesario llegar a la violencia cuando uno va a un estadio a ver fútbol y menos viniendo de un profesional que quiere violentar a otra persona”, dijo Scott.

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Sin respuesta

La Teja intentó obtener una versión de Kristian sobre el tema, pero al cierre de esta nota no había respondido a los mensajes ni llamadas realizadas.

Noticia en desarrollo.

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Kristian MoraJean ScottAltercado en estadio Carlos Ugalde
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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