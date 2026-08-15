Kristian Mora envuelto en una polémica por denuncia pública que hizo el exjugador Jean Scott

El exfutbolista Jean Scott denunció este sábado públicamente al periodista Kristian Mora por supuestamente haber protagonizado un altercado el viernes por la noche en el estadio Carlos Ugalde, tras el juego entre San Carlos y Herediano.

Scott publicó un video este sábado en el culpó a Mora de violencia y grabó los insultos que habría recibido del experimentado comunicador deportivo por razones que no están claras.

Hace unos días, Scott publicó una aparente y millonaria deuda de Kristian con el Ministerio de Hacienda, lo que habría provocado la situación de este viernes entre ellos.

Kristian Mora es parte del elenco de Fox Costa Rica. (Fox/Captura de video)

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Lo que denunció Jean Scott

“Ayer (viernes) después del San Carlos-Herediano en el Carlos Ugalde, me tocó ver una situación bastante complicada. Recibí insultos de una persona, esa misma persona me encaró y esa persona no fue un aficionado del otro equipo, fue un periodista, un profesional de la comunicación como lo es Kristian Mora, que tiene ciertas diferencias conmigo por una publicación que hice yo acá en redes sociales días atrás.

“Optó por la violencia, encarar, insultar a mi mamá y me parece una situación lamentable que un profesional de la comunicación y una figura pública como es él, llegue a buscar una pelea en un estadio, en un recinto deportivo.

La denuncia de Jean Scott contra Kristian Mora

“Es lamentable que yo que iba a grabar contenido sobre el partido tenga que ver una situación donde tuvo que intervenir la seguridad privada del estadio y no porque me haya referido mal de un equipo sino porque un periodista está incómodo conmigo. Es innecesario llegar a la violencia cuando uno va a un estadio a ver fútbol y menos viniendo de un profesional que quiere violentar a otra persona”, dijo Scott.

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Sin respuesta

La Teja intentó obtener una versión de Kristian sobre el tema, pero al cierre de esta nota no había respondido a los mensajes ni llamadas realizadas.

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