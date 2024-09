La actriz Ana Brenda Contreras llora la pérdida de su bebito

Ana Brenda Contreras abrió su corazón y contó lo de su bebé. Captura

Ana Brenda Contreras, actriz conocida por su trayectoria en televisión, conmocionó a sus seguidores al compartir la pérdida de su bebé, según compartió en sus redes sociales.

Tras casarse en enero pasado con su novio Zacarías Melhem, la mexicana reveló que estuvo embarazada y que perdió el bebé que tanto esperaba.

”Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega”, mencionó la famosa en su cuenta de Instagram.

“No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos poco se habla de ello y también se vale, lo quiero contar por qué sucedió, fue real y porque me sentí sola aunque sé que no lo estoy. Hablar sana”, continuó. “Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico”.

La querida actriz expresó que nunca se debe cuestionar la maternidad de nadie, de hecho, reveló que a un día de lo ocurrido, la prensa le mencionó el tema, por eso se mostró molesta.

“Y aunque el camino es personal e igual de importante de la manera que sea, es muy duro. Es por esto que no se pregunta: ‘¿para cuándo el bebé?’, ‘ya embarázate’, ‘¿quieren tener hijos?’. Al siguiente día que pasamos por esta experiencia, me topé con un grupo de reporteros con todas estas preguntas, como sucede con muchas mujeres, con la familia y amigos. Como señal clara de que es algo que hay que visibilizar, nunca sabes la batalla que cada quien esté librando”.

La guapa actriz acompañó el texto con un video donde se ve su prueba de embarazo positiva.

“Ya han pasado semanas y estamos bien con un angelito más en el cielo”, concluyó.