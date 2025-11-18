La actriz Encarnación Polo fue asesinada de forma cruel dentro del centro donde la cuidaban

La actriz española Encarnación Polo Oliva, de 86 años, murió de forma trágica en la residencia para adultos mayores Fundación Decanos de Ávila, en España, donde se encontraba internada.

LEA MÁS: ALERTA: ¿No le sirven algunas páginas web? Esto es lo que está pasando a nivel global

Lo que ha generado mayor indignación es que la artista habría sido estrangulada en su propia habitación por otro residente, un hombre que había ingresado al centro recientemente.

Detalles de la trágica muerte

Su deceso ocurrió el pasado viernes 14 de noviembre; sin embargo, la triste noticia se dio a conocer por la prensa internacional hasta este martes.

La actriz Encarnación Polo Oliva fue ícono de las décadas de los sesenta y setenta en España. ( CARLOS ALVAREZ/GETTY IMAGES)/Captura)

LEA MÁS: El abogado que se viste de Superman y logra lo impensable: Revivió la sonrisa de niños con cáncer

“Según el informe preliminar, el residente abandonó su habitación a medianoche, caminó por el pasillo y entró en el cuarto de la artista sin ningún motivo aparente”, informó People.

El caso conmocionó a los seguidores de la figura española, quien marcó las décadas de los sesenta y setenta. Pese a que la salud de Encarnación era frágil, se encontraba estable.

LEA MÁS: Niño de 5 años muere atropellado en Estados Unidos y la presunta responsable sería su propia abuela

El sospechoso está bajo vigilancia

Los medios internacionales detallaron que, tras escuchar gritos de auxilio, los cuidadores llegaron a la habitación de la actriz y encontraron al hombre sobre el cuerpo de su víctima.

Según reportaron las autoridades, el hombre no representaba un peligro y tampoco había estado involucrado en actos de violencia previamente.

El sospechoso está bajo custodia policial en una unidad psiquiátrica.