La chef Sophia quiso hacer una gracia con una influencer, pero más bien salió rascando

La chef Sophia Rodríguez quiso compartir una serie de consejos para las seguidoras que tienen la posibilidad de viajar y así lograr que su aventura en el extranjero sea una maravilla.

Pero lo que no se imaginó la también presentadora de “Qué buena tarde” fue que, por querer hacer una gracia más bien saldría amenazada.

Les contamos: Rodríguez compartió en su cuenta de Instagram algunas recomendaciones de vestimenta, ropa interior, bolsas para guardar ropa, maquillaje y otros artículos, y hasta algunas máquinas para prensar la ropa y que no se abran los botones, por ejemplo.

Para ello, publicó videos de una influencer llamada Abby Adamchak, quien tiene una cuenta llamada “sistersguidetostyle” y desde ella comparte prendas y otros artículos que se venden en Amazon.

A la influencer le notificaron de los videos que compartía la chef y Sophia contó que la amenazó con reportar su perfil.

“Vean lo que es el mundo. Yo toda feliz diciéndoles que ella es mi insta amiga y no lo sabe y compartiéndoles sus reels para que la sigan y ella me escribe amenazándome con reportarme a Meta si no borro las historias porque cree que estoy lucrando con sus videos para influir en compras en las que no ganará comisión.

“Ya quisiera trabajar con Amazon. En fin, por hacer una gracia más bien salí rascando. Espero ustedes sí me consideren su insta amiga y no las desilusione. Son sólo recomendaciones de una consumidora satisfecha con sus compras”. escribió la chef en sus redes sociales.