La Chilindrina, de 72 años, busca novio

Es muy cierto que no aparenta los 72 años que tiene. Instagram

A más de dos años de la partida de su esposo, con quien estuvo casada por casi cinco décadas, María Antonieta de las Nieves dice estar lista para encontrar un novio.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años, yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada”, señaló.

La Chilindrina dejó muy claro que estaba “muy nuevita”, que nunca ha salido de paseo y tampoco ha sido una mujer de fiestas. Durante su vida, se ha dedicado a trabajar y cuidar a su familia.

“Tuve algunos noviecillos, pero esposo solo uno, que me salió muy bueno, me duró 48 años, pero tengo esa ventaja, que no estoy muy usada”, señaló la actriz.

María Antonieta de las Nieves, récord Guinness. Foto: Facebook (Facebook)

Asimismo, María Antonieta mencionó que aunque tiene las ganas de conocer a un nuevo hombre, se le complica, pues no tiene una vida muy social y utilizar apps de citas, está descartado.

En 2021 Chilindrina, la pícara niña del Chavo del Ocho, quedó para siempre en la historia del libro de los Guinness World Records.

Mujer de marcas

En noviembre de aquel año se anunció que la organización le entregó un reconocimiento a la actriz mexicana por la carrera profesional más larga interpretando al mismo personaje.

La actriz dio vida a la Chilindrina desde el 20 de junio de 1971 y lo mantuvo hasta el 6 de marzo de 2020, es decir, más de 48 años.

“Gracias a mi Chilindrina, tengo este reconocimiento tan maravilloso que me llena de alegría y satisfacción. Gracias, Dios mío, por haberme permitido llegar a este momento”, dijo al recibir el reconocimiento.