La Chilindrina tiene covid-19, pero aclara que no está grave

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, de 71 años, conocida por interpretar a la Chilindrina en la serie de El Chavo del 8, informó que tiene coronavirus.

“Me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día”, escribió y agregó que solo se sentía resfriada.

La mexicana se habría contagiado en un viaje que hizo a Estados Unidos, ya que al regresar a su casa tuvo síntomas por lo que se hizo el examen y la prueba dio positivo.

Antes de que acabara el año subió a su cuenta de Instagram un video para anunciar que está bien y para agradecer a la gente la preocupación que ha tenido por su salud.

Además, negó versiones de que se encuentra grave o en un hospital.

“No se preocupen, todavía tienen viejita para muchísimos años.

“Con esta prueba es más que suficiente para que vean que estoy bien. No sé de dónde salió el chisme de que me estaba muriendo, de que estuve grave. Es cierto, me pegó la covid-19, pero es según como uno se sienta y según como uno lo piense, como le va a dar a uno”, agregó en un video.

Vestida como la Chilindrina, pero con un traje navideño, y acompañada de sus mascotas se tomó una foto que compartió en sus redes para desearles un feliz Año Nuevo a todos sus seguidores.