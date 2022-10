La congoja que vivió Tere Rodríguez cuando trabajaba en Combate

María Teresa Rodríguez, exMiss Costa Rica, siempre ha sido muy elegante frente a la pantalla, pero para llegar a toda esa confianza que transpira, metió las patas varias veces.

Así lo reconoció la hermosa presentadora en una entrevista que concedió a Teletica radio.

“Lo cuento con mucho respeto, fue una anécdota que me pasó. Es para que vean cómo uno puede meter las patas y saber cómo manejar la situación.

“Una de mis amigas trabajaba en el hospital Psiquiátrico y me dijo que los muchachos habían ido y que la gente la había pasado superbién. Cuando ellos iban a mandarle un saludo a las personas que los habían tratado excelente, yo dije: ay sí, una de mis amigas trabaja ahí y me dijo que todo mundo estaba como lo... Supercontentos, supercontentos, me dio chance apenas de corregir”, recordó la guapa.

“¿Qué voy a hacer, ya estoy en vivo y son cosas que pueden pasar, es un dicho que es muy normal”, agregó.