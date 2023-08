La curiosa coincidencia entre Viviana Calderón y la mamá de Pablo Rodríguez

Viviana Calderón está este 11 de agosto de manteles largos y su novio le dedicó un lindo mensaje. Instagram

Al actor Pablo Rodríguez el mes de agosto le sale bastante carito si es de los que le gusta consentir bien a las mujeres que ama, pues existe una gran coincidencia entre su mamá y su novia.

Resulta que este 11 de agosto están de manteles largos su señora madre, doña Victoria Herrera, así como su pareja Viviana Calderón. Tras de eso, dentro de cuatro días es el Día de la Madre, así que le toca comprar doble regalo ambos días.

El herediano le dedicó este viernes unas lindas palabras a ambos amares de su vida por su natalicio y su novia hasta le contestó que lloró al leer el mensaje.

“Gracias ma por tanto, gracias porque todos estos años que Dios te ha regalado, has estado para mí cuando más te he necesitado. Gracias por ser esa mujer valiente, dedicada, trabajadora, paciente y tan llena de amor para darnos a todos los que somos parte de tu vida. Qué Dios te llene de bendiciones y qué me dé la dicha de tenerte a mi lado muchos años más. Te amo ma”, le escribió a doña Vicky, como le dice él.

Doña Vicky es la mamita del actor, quien también está de manteles largos. Instagram

Mientras que a Vivi le escribió: “Mi loquita hermosa, que también me ha visto crecer pero como persona, como hombre, como ser humano. Gracias por haber tomado la decisión de compartir ya ‘algunos añitos’ de tu vida conmigo. Le doy gracias a Dios y a la vida por haberme cruzado con esta mujer encantadora, luchadora, divertida, valiente, amorosa, intensita, y sobre todo, con un gran corazón. Qué también Dios y la vida te regalen lo mejor porque te mereces todo y hasta más. Gracias mi amor por dejarme ser parte de tu día a día. Te amo mi preciosa”.

La expresentadora de Divas le respondió: “Gracias por compartir nuestra vida un añito más. Sos un divino con un corazón gigantesco. Gracias por todo tu amor y ¡qué hijo se fue a jalar doña Vicky!”.