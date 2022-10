La dura frase de Kristian Mora cuando le dijeron que Teletica no lo llevaría al Mundial de Rusia

Este fue el tuit que el exnarrador de Teletica Deportes puso en su cuenta. Twitter

“A 15 días del Mundial el pesar de no ir a Rusia se hace más grande. Para la próxima aprenderé a contar chistes. A ver el Mundial por TV”.

Con esta durísima frase, el locutor y actual director de Tigo Sports, Kristian Mora se lamentaba y enviaba un filazo como de una katana (espada de los ninjas) a los responsables de que a él le tocara quedarse en nuestro país, mientras otros como Chibolo y Juan Vainas (Magdiel Ramírez y Ricardo Jiménez) y Mauricio Astorga y sus personajes sí viajarían como parte de los enviados de Teletica en el 2018. Además, fueron la exmiss Costa Rica Johanna Solano y la presentadora Viviana Calderón.

En aquel entonces, el malestar del narrador fue enorme, al punto que sería uno de los detonantes para que poco tiempo después, cantara viajera y se uniera al canal de la competencia, que en ese entonces apenas era un proyecto.

Antes de esa filosa frase, había tirado otra en sus redes sociales, pues el 8 de mayo del 2018 también subió una foto de una ensalada rusa y escribió: “Esto es lo más cerca que voy a estar del Mundial”.

Después de eso, tuvo que pedir disculpas e incluso invitó a Chibolo y a Juan Vainas a su programa para “vacilar” sobre el tema. No cabe duda de que estaba a nada de tirar un portazo y jalar, tal y como ocurrió.

Kristian y Jorge estuvieron desde Moscú en diciembre transmitiendo el sorteo del Mundial en el 2017. Facebook

En ese momento, La Teja supo que Jorge Martínez, ya le había dicho al narrador desde hace mucho tiempo atrás que le tocaría quedarse en el estudio de canal 7, tal como sucedió para el Mundial de Brasil 2014.

Además, se supo que para que Mora no se sintiera tan descolado de la fiesta mundialista, “Jota” habría negociado con él y le había dado como premio de consolación al ir al sorteo del Mundial que se realizó en diciembre del 2017 en Rusia.

Una persona allegada a la redacción de deportes del canal del trencito, también nos confirmó que, después de que el comentario se hiciera viral en redes, Martínez llamó al narrador para llamarle la atención, pero no pasó de eso, de una llamada de atención.

Otras más

Esa no fue la única problemática que se le ha venido a Jorge Martínez y al departamento de Teletica Deportes cada vez que hay copa del mundo.

En el 2014, Jota se había llevado a Randall Vargas para TD Más, sin embargo, ya estando en Brasil, se dio una lucha de egos, al punto que el director de deportes habría tomado la decisión de devolver al también presentador de Dancing with the Stars a nuestro país, pues ya no se aguantaban. Para evitar un escándalo mayor, esto no ocurrió pero las broncas fueron en serio y confirmadas por gente que las presenció.

Se sabe que actualmente la relación entre ambos es más que tensa y por eso, los equipos de TD Más y Teletica Deportes hacen cada uno su brete por su lado, sin mezclarse mucho.

En el 2010, para Sudáfrica también hubo una bronca de padre y madre, que derivó en la destitución de don Mario Segura como director de Teletica deportes, para darle paso a Martínez.

En aquel momento los encargados de cubrir el evento fueron Jota, Maynor Solano y Gustavo López. Pero, aquí quedó un grupo que al parecer estaba muy descontento en donde se encontraban Roberto Carpio, María José Cubero, Alexander Gaitán, Mario Segura y el productor Melvin Villalobos.

Cuando Jota y su equipo regresaron, de inmediato se hicieron los cambios y él se quedó con la dirección del departamento.

El asunto se resumen en disputas internas entre Martínez, Mario Segura y Melvin, quien ya se pensionó.

Melissa Alvarado ya no irá al Mundial de Qatar. Facebook Teletica.

La última

La última y más reciente, es la conocida de que la periodista Melissa Alvarado fue bajada del avión cuando ya prácticamente tenía todo listo para irse al Mundial de Qatar.

Apenas hace cuatro días, Teletica lanzó una bonita promo para anunciar sus transmisiones y el programa “El Show del Mundial” en la que aparecen todos los personajes que acudirán al país asiático y en donde la colocha es una de las protagonistas.

En el video, se ve a un grupo de fiebres de la pecosa a punto de armar la mejenguita, aparecen gordos, flacos, pelones y otros melenudos, como en cualquier reto de barrio contra barrio.

De pronto, empiezan a llegar las cámaras, Daniel Quirós y Claudia Ciccia narran el partido y los periodistas como Fabián Borbón y la propia Meli hace su intervención.

“Así es compañeros, aquí la noticia es que hay penal. Lo acaba de definir el referí central”, comenta la periodista.

En la grabación también salen Bismarck Méndez, Morgan, Juan Vainas y Chibolo, a quien le toca tirar un penal y manda la bola fuera del “estadio”.

Al final, Jorge Martínez, aparece como el “superhéroe” con otra pelota y sigue la mejenga. Además anuncia lo que tendrán para el Mundial.