La dura historia de Jafet, la “Adele” salvadoreña que sorprendió a Jair Cruz en la feria

Al verla sonreír y cantar, cualquiera diría que la vida que lleva la artista salvadoreña Jafet es todo color de rosas, sin embargo, la historia es completamente distinta.

Salir de su país por miedo a la muerte, enfrentarse a una depresión por falta de oportunidades en una tierra ajena y pulsearla desde abajo para poder llevar comidita a su casa, son solo algunas situaciones a las que se ha enfrentado y que ha podido dejar atrás.

Con su bellísima voz y calidad de interpretación, la cantante se hizo viral en un video que compartió el locutor Jair Cruz en sus redes sociales, en donde llega a comprar una pupusa en la feria de Moravia y lo sorprende una mujer muy bien identificada con los colores de su país y cantando a todo galillo una pieza de Adele.

Como era de esperarse, el video se hizo viral y pronto empezaron a llegarle los seguidores, admiración y reconocimientos a Jafet, algo por lo que llevaba luchando día y noche durante años y que en cuestión de un fin de semana se logró.

Muy emocionada, al borde de las lágrimas por la entrevista, la artista nos compartió su dura pero inspiradora historia por lograr sus sueños.

-¿Por qué está así?

Porque esto que me está pasando significa mucho para mí, había esperando tanto esta oportunidad. Hace un año tiré la toalla, pensé que no podía más, estuve en depresión porque sentía que no lo estaba logrando, es más, a mí el año pasado me dijeron que me devolviera a mi tierra porque ya aquí no lo había logrado, eso me destruyó porque a mí me nació un corazón completo para Costa Rica y no me quería ir. Estuve viendo para dónde me iba, pero en este 2023 las cosas han ido cambiando y esto es la confirmación de eso, ahora hasta hay gente haciendo campañas para que el video llegue hasta Adele y ella lo escuche.

Jafet es la salvadoreña que deleita con su gran voz. TikTok

-¿Cómo llegó a esta tierra?

Yo soy salvadoreña, pero casi tica, cuando estuve allá en El Salvador la pulseé durante muchos años y me llegó una oportunidad preciosa en televisión, pero la situación allá estaba tan horrible, que sentía que la muerte me respiraba en el cuello y decidimos con mi familia salir del país y venirnos a Costa Rica, metimos papeles y así empezó nuestra historia aquí, con lo que nos cupo en el carrito nos vinimos.

Ya estando aquí, me topé con un muro durísimo, porque venía de hacer cosas muy lindas en mi tierra a que aquí nadie me conociera, entonces me fui con mi mamá a la calle a regalar tarjetitas y pidiendo una oportunidad. No salió nada y empezó a salir mi frustración, luego me moví un poco más aquí con gente de la música de aquí como Mónica Coll (mánager) e íbamos creciendo pero vino la pandemia y a los artistas nos dieron muy duro y quedé con cero trabajo. Yo digo que la pandemia me puso la pata encima y me asfixió.

-¿Qué hizo entonces?

Yo antes hacía pupusas y las vendía, agarraba tres buses para ir a dejarlas en Escazú, así fue como me sostuve un tiempo, entonces volví a hacerlas, se dio el chance en la feria de Moravia y hace como un año y medio empezamos a vender.

-¿Y la gente sabía que cantaba?

Algunos sí, los que sabían me pedían que les cantara y la verdad era muy bonito, yo digo que es como una identidad secreta que tengo.

-Eso habla mucho de la humildad y madurez que tiene...

Sí, fue duro, pasar del glamur que tiene el medio artístico a pulsearla en la calle vendiendo pan o pupusas, me hizo darme cuenta que las cosas se pueden acabar en un momento. A mí me cambió la vida totalmente, pero el tiempo de crisis revela quién sos y sobre todo, yo soy una mujer trabajadora y sabía que me iba a levantar, que no me iba a rendir y así ha sido, actualmente yo me siento como una embajadora de mi cultura y eso me enorgulloce.

Jafet tiene 33 años y sueña con dar a conocer su gran talento. Cortesía.

-¿Cómo fue lo del video con Jair?

Yo cuando lo vi le dije a mi mamá que viera quién era, ella no sabía y le expliqué que era de los grandes aquí de Costa Rica y ella me dijo que él siempre iba a comprarnos. Ya cuando hablamos, le enseñé un video mío cantando y a él le surgió el deseo de grabarme y publicarlo en sus redes, algo que para mí significa mucho, porque yo he estado a la par de personas que pueden levantar un teléfono y cambiarte la vida y no les nace, entonces para mí que hiciera eso, fue muy importante, desde ese momento me han explotado las redes y eso me ayuda mucho porque el trabajo a pie es muy duro y ahora es increíble la cantidad de personas que han visto ese video, fui a dar hasta el periódico más importante de El Salvador.

-¿Cómo se dio cuenta que era viral?

Como yo entro a trabajar muy temprano, no estoy viendo el teléfono a cada rato y ya cuando nos íbamos lo revisé y me habían aumentado mucho los seguidores en Instagram. Ya después que estábamos comentando, mi hermana me dijo que acababa de salir en La Teja y nos volvimos locos de la felicidad.

-¿Qué le ha dicho la gente?

Que me admiran, que luche por mis sueños, que vaya a Nace una estrella, un montón me han dicho lo mismo.

-¿Y va a ir?

Sí, ya hoy (lunes) me inscribí.

-¿A dónde la pueden contactar para contratarla?

Al 7231-1117 y si quieren probar las pupusas estamos ahí todos los sábados en la feria de Moravia.