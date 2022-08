La empatía: una clave para mantener nuestras relaciones sanas

La empatía es importante en todo tipo de relaciones humanas. Crédito Shutterstock

La empatía es, sin ninguna duda, la clave para mantener nuestras relaciones sanas.

1. La empatía -en términos muy sencillos- es tener la capacidad de comprender, desde la compasión, a otro ser humano, desde ahí reconocer que sus preocupaciones, problemas, o situaciones personales le pueden afectar en el día a día, provocando a veces reacciones que no le hacen una mala persona, sino que crean momentos difíciles.

2. ¿Sos capaz de comprender qué le pasa a la otra persona y por qué actúa de determinada manera? Podemos buscar alternativas desde la comprensión, que nos lleven a establecer puentes de comunicación, sin juzgar, sin predisposiciones negativas, sin prejuicios, que suelen crear un ambiente tenso que imposibilita la comunicación cordial, constructiva y positiva.

3. La empatía no es sinónimo de aguantar, esto es muy importante tenerlo claro. La empatía es abrirse a comprender, para no tomarse las cosas a nivel personal, para darnos cuenta que la otra persona está reaccionando desde su enojo, el dolor, la frustración, o muchas otras consideraciones de fondo que tal vez no entendemos.

La empatía nos permite escuchar para comprender y luego construir juntos una forma de comunicación que permita una sana consideración hacia el respeto, la solidaridad, la escucha prudente, todo esto orientado a lograr una sana integración.

4. Empatía es el antídoto de la indiferencia, promueve la calidez, posibilita la escucha, acerca a las personas desde la prudencia, lo cual posibilita que haya menos conflictos, menos fricción y mayor comprensión ¿Te animás a interactuar desde la empatía?