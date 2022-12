¡La envidia de muchos! Marta Emilia “coqueteó” con ‘la novia del mundial’

Marta Emilia es la envidia de muchos, pues la tica tuvo muy cerquita a la ex Miss Croacia Ivana Knoll y se sentó a hablar y coquetear con la ‘la novia del mundial de Qatar’.

Ivana Knoll se ha robado las miradas de todo el mundo y ha conquistado a las cámaras de televisión y fotografía de los diferentes medios del mundo. .

Estando en Qatar, Marta Emilia no podía desperdiciar la oportunidad de tener a Ivana Knoll tan cerca y no buscarla, así que este viernes emprendió la búsqueda y tuvo éxito: no solo se le acercó sino que conversó con ella y hasta grabó un video para mostrarlo.

“Gente lo he conseguido, esta es Ivana”, expresa Marta.

De seguido la modelo le envió un saludo a Costa Rica sonriéndo y lanzando un beso.

“Say hello to Costa Rica”, le dijo la humorista y la modelo respondió: ‘Hi Costa Rica’.

El video se conoció por medio de las redes sociales de Marta Emilia y de la humorista y presentadora Natalia Monge.

Croacia sigue haciendo de las suyas, por lo que Ivana seguirá acaparando las miradas de lo que resta del mundial.