“La envidia me mata, ya que soy una persona que todo lo envidia. Si veo a mis compañeras de trabajo más delgadas o con más éxito simplemente les dejo de hablar y no les ayudo en nada. En mi casa es igual con mis hermanas. Además soy de las que digo lo que pienso y no me importa como lo tomen los demás. Soy envidiosa y difícil, pero lo que más molesta es que me llamaron de recursos humanos para decirme que de no cambiar de actitud podría tener consecuencias. Lo que pienso es que posiblemente esas viejas sapas fueron a hablar con alguien”.