La esposa de Carlos Mora está con el corazón hecho un puño por la situación de su bebita

Amanda nació el pasado 9 de noviembre. Foto: Liga Deportiva Alajuelense.

Pamela Mora, esposa del jugador alajuelense Carlos Mora, no la ha pasado nada bien estos días, con su bebita Amanda y algunas situaciones que le ha tocado presenciar en el hospital.

Recientemente, la macha dio a conocer que la manita de su pequeñita andaba vendada debido a que le pusieron una vía, pero se reventó la vena y el líquido la quemó, debido a esto han tenido que tener a Amanda bajo supervisión médica.

En su cuenta de Instagram, Pame se mostró muy vulnerable por la situación que está pasando; incluso, pareciera que su pequeña Amanda está internada ya que escribió: “Lloro cada vez que me vengo del hospital y no puedo venirme con mi bebé, me duele en el alma, me quema, no puedo entender cómo me le hicieron eso en la manita”.

Como si fuera poco, Pame les contó a sus seguidores que ella se encariñó mucho con otra mamita que tenía el bebé muy cerca de Amanda, quien nació el pasado 9 de noviembre.

“La muchacha me contó lo mal que la estaba pasando porque vive muy lejos y tenía que dormir en el hospital todos los días. Yo quería ayudarla, pero al día siguiente le dieron la salida del bebé, y después de su salida falleció”, comentó Mora.

La guapa tiene el corazón hecho un puño, porque este tipo de situaciones no son fáciles de asimilar para nadie.

“Yo me encariñé mucho con el bebé, jugaba con él a esconderme y solo quería hacerlo reír. Son cosas que marcan mucho y no puedo dejar de sentir. No puedo esconder cómo me siento en este momento, simplemente no puedo”, agregó.

Desde La Teja les mandamos buenas vibras a Pame y su bebita Amandita para que su manita sane pronto.