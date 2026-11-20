La familia de Gipzy Montoya no deja de crecer y la ex de A todo dar no puede estar más feliz.

Gipzy presentó en las últimas horas al nuevo integrante de la familia. Se trata de un hermoso caballo al que bautizaron como Sheriff.

Gipzy Montoya está feliz porque su familia sigue creciendo. (Instagram/Instagram)

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Según contó la exmodelo y creadora de contenido, la bestia es de su marido, Mauricio, y se une a la “granja” que tiene la familia en su casa.

Gipzy Montoya está feliz por su esposo

“Ver esa cara de enamoramiento de mi esposito no tiene precio”, afirmó Gipzy mientras su esposo acicala a Sheriff.

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Luego, la excolaboradora de Teletica le dio la bienvenida al animalito y le hizo una gran promesa.

Gipzy Montoya presentó a Sheriff, el nuevo integrante de su familia. (Instagram/Instagram)

“Bienvenido Sheriff, te vamos a amar y chinear. Vas a tener una vida sin saber qué es trabajar nunca más”, mencionó la simpática.

Sheriff se integrará al cabro, a los gallos, a las gallinas, a los perros y a los demás animalitos que tiene la familia Motta Montoya.

A mediados de año, Gipzy y su familia se fueron a vivir a las faldas del volcán Irazú, en Cartago, precisamente para darles mejor vida a todos los animalitos que, para ellos, son parte fundamental de su familia.

Gipzy Montoya contó que Sheriff es de su esposo Mauricio. (Instagram/Instagram)

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