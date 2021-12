“La familia de mi novio siempre se pasa reuniendo y no me gusta que él asista”

“Vengo de una familia poco unida, en la que cada quien tiene su espacio y nadie se mete en la vida de los demás. Este año empecé a vivir desde marzo con mi novio y tiene una familia muy unida y para esta época se ponen de acuerdo para hacer tamales, queques de Navidad o chicharrones porque siempre se están reuniendo. Le he dicho que a mí esto no me gusta, que quiero un hombre independiente, que deje de estar metido en la casa de su madre. Él me dice que son tradiciones familiares, pero no veo por qué debe meterse en esas cosas. Le dije que no lo iba a dejar ir y me dijo: ‘si usted no me respeta, la que tiene que irse es usted’”.

"Él dice que no ve porque tengo que hacer un problema por integrarse en actividades familiares, le dije que a mi no me gusta y que además no lo dejo ir", cuenta la lectora. (Shutterstock/Shutterstock)

1. Es tan interesante la conducta humana, “yo vengo una familia desintegrada”, por tanto, no veo bien, ni prudente, ni son agradables las reuniones familiares. ¡Cuidado! En lugar de pelear contra esto por qué no busca ayuda terapéutica y trabaja estos procesos emocionales.

2. Es muy diferente que una persona adulta esté debajo de las faldas de la mamá y otra que un adulto independiente, que ya tiene su vida hecha, y que inició un proyecto de convivencia con usted, responda a las tradiciones familiares como un proceso de integración, al cual usted está invitada, pero pareciera que usted lo ve como una amenaza a la relación. ¿Cuál es realmente el problema de fondo?

3. Es triste que ante procesos personales no resueltos se ponga una relación en jaque mate, donde usted se opone desde una posición de “yo no lo dejo ir”, lo cual los lleva a plantear una eventual separación. Estas posiciones en la vida siempre tienen que revisarse a fondo. No puede operar desde sus problemas emocionales, ni teñir el presente por sus dolores del pasado o por su historia de vida.

4. Revise esto porque en esta o en cualquier otra relación usted no puede utilizar como norma de vida su experiencia como elemento único para establecer un proyecto de vida.