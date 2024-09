La familia de Montserrat del Castillo crece

Montserrat Del Castillo, contó muy feliz que su familia crece.

Montserrat del Castillo está muy feliz y dio a conocer que su linda familia está creciendo.

Y es que la guapa presentadora de canal 7, compartió por medio de sus redes sociales que aparte de su hijo, su esposo y sus animalitos, entre ellos varias gallinas y dos perros, se sumó una linda pececita beta, que su bebé Joha le pedía desde hace tres años.

“Estoy bien loca, se me ocurrió comprar un pez. Pero bueno. Jonita tenía tres años de estar pidiendo un pez.”, dijo la pelirroja.

Castillo contó que la nueva integrante se llama Merlina y es una pececita roja.

“Les estaré contando mis dramas con el pez en la casa. Me hubiera encantado mostrarles cómo la traía en el carro. Yo venía manejando en aquella presa y se me durmió la mano, yo me los imaginaba a ustedes riéndose de mí, porque primero fueron las gallinas y ahora Merlina”, detalló.

Merlina llegó a la vida de Monse este miércoles 18 de setiembre. Captura

LEA MÁS: Montserrat Del Castillo mostró sus curvas en un diminuto traje de baño durante su último viaje

Montserrat del Castillo contó que su hijo tenía tres años de estarle rogando por el integrante

La guapa le había contado a La Teja que los animalitos que tienen es porque a su hijo le encantan y que si por él fuera tendría una granja.