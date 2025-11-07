La foto de Majo Ulate que infartó a Mauricio Hoffmann

El presentador Mauricio Hoffmann no se contuvo la tentación de decirle a su novia María José “Majo” Ulate lo que pensó al toparse con una foto ardiente que la maquillista publicó en redes sociales.

Ulate no deja de presumir sus nuevas curvas tras los procedimientos estéticos a los que se sometió hace unas semanas, y en una fotografía reciente posó de espaldas, dejando ver los resultados de su nuevo “bam bam”.

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann están enamoradísimos. Fotografía: Instagram Mauricio Hoffmann. (Instagram/Instagram)

“Mañanas despeinadas siempre sí”, escribió Majo junto a la imagen, que curiosamente se enfoca en toda la parte de atrás de la maquillista... el cabello y algo más.

Majo mostró los resultados de su cambio físico

En la imagen, la maquillista aparece con una licra azul ajustadísima a su nueva silueta y una blusa blanca, robándose todas las miradas por el cuerpazo que lució.

Majo Ulate compartió esta foto que dejó infartado a su novio Mauricio Hoffmann. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

Cuando Hoffmann vio la publicación, no le quedó de otra que dejarle un comentario sincero.

“Infartado”, escribió el presentador de Teletica, acompañado de un corazón en llamas y una carita roja sudando.

Los seguidores también se rindieron ante Majo

El guapo de De boca en boca no fue el único que quedó impresionado con la imagen. Los seguidores de Majo Ulate también la llenaron de elogios.

“La cuerpa”, “única”, “hermosa”, “linda”, fueron algunos de los piropos que recibió en los comentarios.

Mauricio Hoffmann reaccionó así a la publicación de Majo Ulate. Fotografía: Captura Instagram Mauricio Hoffmann. (Instagram/Instagram)

Un cambio con propósito

María José Ulate entró al quirófano en junio pasado para un procedimiento que, en principio, buscaba corregir la simetría de sus caderas, ya que una de ellas presentaba desgaste por una leve escoliosis.

Sin embargo, ya en la clínica, Majo se animó a realizarse otros arreglitos estéticos para dejar su figura exactamente como la foto que compartió… la misma que le paró el corazón a Hoffmann.

