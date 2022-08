La “Gorda Loly”, de San Buenaventura, regresa a la televisión

Marianella Hernández revivirá un personaje que fue muy conocido en nuestro país.

Ya no le da un “surmenaje”, ahora son patatús, pero la esencia de la “Gorda Loly” sigue siendo la misma.

La actriz Marianella Hernández, quien fuera muy conocida en nuestro país por ser parte de la serie San Buenaventura, que se transmitió en Teletica en los años 90, regresa a la televisión.

Ahora será la esposa del alcalde y amiga de don Zenón, en la serie Los Enredos de Juan Vainas, que el próximo viernes 19 de agosto estrenará nueva temporada.

Loly fue parte de San Buenaventura por tres años, después de eso, se dedicó a sus dos hijas (21 y 12), también ha estado en teatro y a algo que nada tiene que ver con el medio del espectáculo como lo son las auditorías de control de calidad para empresas de buses. Aunque sabe que lo suyo es actuar.

La gorda Loly tenía de las narices a Popo (Porfirio Corrales). YouTube.

-¿Cómo se da esta oportunidad de volver a la tele?

Ya han pasado 28 años desde que hacía San Buenaventura. Volver a la tele siempre es bonito, más con un proyecto tan lindo como Los Enredos de Juan Vainas, no solo por el programa si no por la gente, es un grupo muy especial.

Ya había tenido la dicha de trabajar con ellos en el teatro, cuando hice la Jaula de las locas y cuando me llegó este llamado no lo pensé mucho, fue una sensación linda, recordando lo que pasé y con nerviosismo por lo que viene.

Ahora son tiempos diferentes, en aquel momento no había redes sociales, entonces vamos a ver cómo recibe la gente al personaje.

Marianella ya entró en papel y ya nadie la saca de él. Cortesía.

-¿Cómo es el personaje nuevo?

Vamos a ver una Loly mezclada con la señora Fournier de la Jaula (obra de teatro), siempre sobreactuada, a esta no le da “surmenaje” pero sí un patatús, es una viejilla muy exigente con el esposo y él tiene que tenerla contenta. Es un personaje bonito y muy pintoresco. Es como un cariñito que le voy a dar a la gente que le gustaba el personaje de San Buenaventura, digamos que es una prima de Loly, solo que tiene plata.

-¿Cuáles son las mayores diferencias que encuentra de aquella época a esta en cuanto a hacer televisión?

La tecnología ha avanzado un montón, eso me tiene alucinada. Ahora todo es más cómodo, yo me acuerdo cuando nosotros andábamos jalando aquellas cámaras betacam que eran muy grandes, teníamos que ser muy creativos con lo que grabábamos y se suponía que era lo último que había. A mí me tocaba comprar mi propia ropa y maquillaje.

Ahora todo es más simple, se va grabando y por otro lado van montando el programa, entonces al canal casi que solo llega para musicalizarlo y ver algunos detalles, mientras nosotros esperábamos casi dos semanas para editar un programa; ahora se usan hasta drones. Aquí vengo y me tienen todo listo, me maquillan y me visten, de verdad que ha cambiado mucho y lo estoy disfrutando.

-¿Sabe en cuántos episodios va a salir?

Bueno, de momento era para un episodio, pero ya me dijeron que voy a estar en más. Para mí todo lo que venga es ganancia, ¿quién iba a pensar que regresaría en una serie tan bonita, que siempre ha estado en los primeros lugares de audiencia, como lo estuvo una vez San Buenaventura? Eso para mí es un tesoro.

-¿Las locaciones eran más incómodas antes?

No sé si más incómodo porque yo puedo rajar, como diría Emeterio, que conozco todo el país y los mejores hoteles, recuerdo que nos atendían superbién. Grabábamos en Sardinal, que era la casa fija, pero era muy bonito.

-¿Qué le dijeron los excompañeros de la serie?

Tenemos un chat y les conté y están felices, deseándome lo mejor e ilusionados, la verdad es que la amistad que tenemos es muy bonita.