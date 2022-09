La guapa Demi Rose revela sus gustos

Demi Rose se tomó unas vacaciones y durante su tiempo libre no sólo aprovechó para tomar el sol y echarse un chapuzón al desnudo, también se dio un tiempo para desnudar su alma.

En un rato libre, la inglesa abrió una dinámica en Instagram para responder las preguntas de sus fans. Entre los curiosos hubo uno que le preguntó si prefería los hombres o las mujeres y ella no tuvo empachó en decir que ha sentido atracción por ambos géneros.

“Pasé por una fase en la que me gustaban más las chicas, ahora me gustan más los chicos, pero depende”, respondió la influencer.

Todo era risas y diversión hasta que un seguidor le preguntó: “¿Crecer fue difícil?”. Entonces Demi recordó lo mal que la pasó al ser acosada por sus compañeros y, sobre todo, al convertirse en cuidadora de su madre.

“Crecer fue muy difícil, ser acosada en la escuela, sufrir abusos por parte de los padres y luego, a los 17 años, convertirme en una cuidadora de tiempo completo de mi madre, que tuvo un ataque al corazón, lo que le provocó un derrame cerebral y ella se convirtió en discapacitada, en silla de ruedas”, respondió Rose.

En 2020, Demi reveló entre lágrimas que el mayor “bullying” venía de su madre: “Ella siempre me decía: ‘Cuando tenía tu edad yo era más hermosa que tú’. Así que supongo que me hizo esforzarme un poco más. Me puse bajo mucha presión”, aceptó la modelo de OnlyFans.