La hija de la chef Sophia Rodríguez se roba el corazón de sus seguidores por un particular detalle

Sophia Rodríguez, chef y presentadora

La hija de la chef y presentadora Sophia Rodríguez está próxima a cumplir su primer añito y desde que nació no ha hecho más que robarle el corazón a todos los seguidores de su mamita en Instagram.

Ahorita, Juliana está en una etapa en la que está haciendo más gracia que nunca, más cuando le dan de comer.

Todas las mañanas la chef muestra a su comunidad en esta red social los manjares que se manda la niña, quien no deja ni una migaja de pan en su silla de comer.

Juli resultó bastante comelona y no solo le encantan los panes que le lleva su mamá de su restaurante, sino que también se vuelve como loca cuando le ponen huevo o natilla.

LEA MÁS: Chef Sophia Rodríguez mostró el doloroso tratamiento que recibe contra padecimiento

Lo que sí no come o no le gustó su sabor es el kiwi, pero todo lo que le haga “Karlita”, la empleada de la casa, o la misma chef se lo manda en minutos.

Ella y su esposo la han acostumbrado a comer de todo desde meses de nacida y, por eso, se saborea cualquier platillo que le pongan.

Sophia Rodríguez, chef y presentadora

Juli cumplirá su primer añito el 1° de agosto y, según había contado la presentadora de ¡Qué buena tarde!, la temática de la fiesta será la comida, que es lo que más le gusta a la niña.

Varias seguidoras de la chef no dejan de comentarle que les encanta ver lo mucho que la bebé disfruta comer, y como cada mes se va poniendo más bella. Se nota que la comida le sienta muy bien.

Un día de estos, Sophia publicó un video para demostrar que de ella fue que heredó los sonidos que hace cada vez que prueba un platillo y está delicioso.