La historia de cómo una transformista le salvó la vida a Antonio Banderas

El actor Antonio Banderas sufrió un accidente, hace muchos años, que casi le cuesta la vida, un percance que tiene un detalle muy particular, pues fue salvado por una transformista.

Cuando tenía solo 16 años, en 1976, Antonio Banderas (hoy de 61 años) se compró una motico con la que se transportaba a la academia donde estudiaba actuación.

Un día en que iba en carretera, la llanta delantera se le fue en una zanja y terminó golpeando un carro.

“Choqué con un carro y mi cabeza se golpeó con el tanque, ¡bam!”, aseguró en una entrevista el actor.

El intérprete de El Zorro recuerda “una peluca y un vestido” para describir a su salvadora que, según el español, estaba trabajando en un esquina para sus clientes.

“Apareció de la nada, se metió en la mitad del camino y paró el carro para llevarme al hospital”, comentó el actor, quien tiene una cicatriz en una de sus piernas debido al bombazo.

Lamentablemente esa parte de la entrevista ha sido asociada a que su “salvadora” era una trabajadora sexual que estaba ejerciendo el oficio más viejo del mundo, pero la realidad es otra, pues el ángel de Banderas era una drag queen (persona que se viste con plataformas, peluca, cosas postizas, plumas y accesorios) y no alguien que se prostituyera.

A pesar de que la situación pasó hace muchos años, el español todavía asegura estar muy agradecido con la transformista y por eso, durante toda su carrera, no ha tenido problemas en interpretar a cualquier personaje de la comunidad LGTBI.

“Llevo interpretando gais mucho tiempo y siempre he intentado ser respetuoso con la comunidad gay. Soy un actor. Simplemente interpreto el personaje y trato de creer en él totalmente mientras lo hago. No trato de actuarlos, trato de vivirlos. Pero, tú sabes, no soy el Zorro tampoco. Nunca he sido heroico, ¡yo huyo!”, dijo para el estreno de su película Dolor y gloria.