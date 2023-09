La humorista Katherine González dio una lección de cómo aceptarse a sí misma en redes sociales

Katherine González es inspiración para otras mujeres. Archívo.

La guapa Katherine González dejó impactados a sus seguidores al contar lo que solía hacer con los videos y fotos en los que ella salía.

González compartió con sus seguidores un video en Instagram, donde sale con ropa deportiva, y en el que mostró todas sus imperfecciones, haciéndoles saber que ese también es su cuerpo y no como comúnmente se ve.

La comediante en el video escribió: “Ama estas cosas de tu cuerpo que son totalmente normales. Por mucho tiempo me pasé borrando partes de videos porque veía la celulitis o salía inflamada, me incomodaba verme en las fotos con caderas anchas o várices”.

Además, la humorista comentó que todas esas imperfecciones son completamente normales y naturales.

“¿Por qué perder mi energía en odiar y tener malos comentarios sobre mi cuerpo, si podría usarla más bien para fortalecer mi amor propio? Este es mi cuerpo, lo acepto y es parte de mí”, añadió.

A pesar de que estas imperfecciones son normales, la joven las aceptó y agradeció a su cuerpo, ya que al final estas se vuelven mínimas.

“Agradezco a mi cuerpo porque me permite hacer todo lo que amo y cumplir mis metas. No quiero más estándares imposibles de belleza, ni comparaciones que no me permitan ser quien soy”, comentó.

González, además, agregó que le costó mucho subir el video, pero que probablemente compartiéndolo con sus seguidores podría impactar de forma positiva a todo aquel que lo necesite, y así fue, ya que varias de sus seguidoras compartieron la publicación y muchas de ellas le escribieron:

“Mujeres reales es lo que somos, tenemos inseguridades, en ocasiones nos da pena mostrar ciertas fotos porque se nos ven esos rollitos, la celulitis o una mancha por ahí, pero eso no nos hace menos mujeres”; “Normalicemos los cuerpos reales, así somos perfectas”; “Siendo una verdadera influencer, gracias por existir, todos los cuerpos son un cuerpazo, debemos cuidarlo, amarlo y aceptarlo”; “Máxima, mostrando la perfección de un cuerpo fuerte y hermoso”.

González se mostró muy real en el video. Captura

Recordemos que la guapa se mantiene en forma, ya que anteriormente había bajado de peso, pero además es amante del deporte, en su momento confesó que antes pasaba comparando su cuerpo en diferentes etapas y cambios, incluso publicaba fotos del antes y después había dicho que no era justo invalidar su proceso.

Sin duda alguna, ahora Katherinne es un ejemplo a seguir por muchas mujeres que se sienten identificadas con ella y su proceso.