La inesperada convocatoria que acercó a Celso Borges al Mundial 2026

Mientras muchos aficionados están disfrutando de los primeros partidos del Mundial 2026 desde sus casas, el capitán de Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección Nacional de Costa Rica, Celso Borges, vive una experiencia muy diferente.

Celso Borges Mora, capitán de Liga Deportiva Alajuelense, si fue convocado para el Mundial 2026, pero como comentarista. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez Flores)

El experimentado volante fue invitado por Fox para participar como comentarista del encuentro entre Canadá y Bosnia, correspondiente al tercer partido de la Copa del Mundo.

La elección de Borges no es casualidad. Además de ser una de las figuras más respetadas del fútbol costarricense, el manudo conoce muy bien a la selección canadiense, rival al que enfrentó en varias ocasiones durante las eliminatorias de Concacaf rumbo a los mundiales anteriores.

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Celso también se ha ganado reconocimiento por su amplio conocimiento táctico del juego, algo que ahora pondrá a prueba frente a las cámaras y los micrófonos.

Esta no es la primera incursión del futbolista en los medios de comunicación, pues el año pasado Borges formó parte de la cobertura de la Copa Oro para la cadena TUDN de México.

Ahora, en plena fiesta mundialista, el capitán rojinegro volverá a ponerse el traje de comentarista para aportar su experiencia y visión de juego en una transmisión que promete captar la atención de miles de aficionados.