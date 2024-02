La inspiradora historia del tico cuyas canciones norteñas suenan en Monterrey

La historia del costarricense Gerardo Castro es digna de admiración y podría inspirar a muchas personas a perseguir sus sueños.

Castro es un ingeniero industrial que hace 25 años se fue a México por una promoción laboral y para dejar atrás una vida un poco descarrilada, que se le estaba saliendo de las manos.

Allí trabajaba en la producción y fue ascendiendo en su trabajo hasta ser ingeniero industrial, en otra empresa, sin siquiera imaginarse el proyecto que tendría después en sus manos, una prometedora carrera musical.

Yo Te Invito, Gerardo Castro

Canciones como “Dime”, “Tu silencio”, “Muñeca de cristal”, “La luz de tus ojos”, “Mujer”, “Encarcelado a ti” y otras están sonando en emisoras y antros (discotecas) en Monterrey, de corte norteño, siendo Gerardo un costarricense de pura cepa, originario de Villa Hermosa de Alajuela.

Castro sudó la gota gorda en México, prosperó, se casó, formó una familia. Y ese es un detalle importante, porque por uno de sus hijos descubrieron su talento.

Ya grandes, a uno de mis hijos le dijeron que cantaba bien, que lo metiera en clases de canto y yo, para apoyarlo, lo inscribí a él y me incribí yo también, para acompañarlo, para que se sientiera bien, como buen padre”, contó Castro a La Teja desde México.

Pero una circunstancia de la vida, lo puso a él, y no a su hijo, de cara a la música.

Resulta que faltando un día para la primera clase, el hijo de Gerardo le dijo, “papi, yo no me voy a dedicar a la música. No voy a recibir las clases”.

Por más que Gerardo intentó convencerlo, su hijo (se reservó el nombre) no fue. Gerardo fue con mucha pena, más que todo a disculparse.

Gerardo Castro, costarricense, música norteña, Monterrey (Cortesía )

“Fui a decirle a Víctor Ochoa, quien impartía las clases y ahora es mi maestro de música, que estaba muy apenado, que mi hijo no vendría. Y él me dijo que tomara la calse yo, pero me daba vergüenza. No sabía nada de música, no cantaba ni los pollitos. Me pidió que tomara una clase y que si no me gustaba, no pasaba nada. Insistió tanto que accedí.

“Cuando voy entrando oigo a una soprano cantar y más pena me dio, cantaba muy lindo, ‘¿qué voy a hacer yo aquí?’, me preguntaba”.

La cuestión fue que Gerardo, luego de hacer ejercicios de articulación, terminó cantando ese día “El baile del perrito”, y la clase le dejó buenas vibras.

Volvió al segundo día y ya lleva seis años.

Gerardo Castro, costarricense, música norteña, Monterrey (Cortesía )

Al tico le gustó tanto el tema de la música que empezó a ir a “tocadas”, a fiestas, a 15 años y pedía que lo dejaran cantar y así se fue tirando al agua. Una vez, alguien le dijo que su voz era adecuada para la música norteña. Así, fue incursionando en ese tipo de música.

Con el tiempo, se fue abriendo camino y algunos grupos lo invitaban a cantar algún tema, hasta que decidió componer él mismo sus canciones, pues siempre le gustó la poesía.

Gerardo Castro con su productor Obed Luna. (Cortesía )

“Una persona sin sueños es como un barco a la deriva. Ahora quiero que alguna vez, una de mis canciones sea nominada a un premio Grammy”.

Abraham, cantante de Abracadabra, expresó que el tico tiene mucho talento. “Apóyenlo, en todas las redes sociales, que va a ser un éxito y van a tener la fortuna de ser los primeros en apoyarlos”, expresó.

Castro ya tiene 30 canciones originales, y se propone hacer una por mes y colgarla a sus redes sociales. Espera que un productor le produzca un disco y está dispuesto ir a Costa Rica para tocar en alguna fiesta o evento en vivo. Se hace acompañar del grupo musical Extricto.

Ya tiene planeado venir en setiembre, al cumpleaños de su mamá, doña Alba Castro, para cantarle una serenata.

Gearardo aparece como Gerardo Castro en las plataformas sociales, donde cuelga una canción nueva por mes. Está en Facebook, Instagram, Tiktok.