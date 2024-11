La Kuarta gana premio en Ecuador gracia a su canción con Charly Sosa

El grupo La Kuarta sigue dando de qué hablar fuera de nuestras fronteras. Cortesía.

El grupo nacional La Kuarta ganó un importante premio en Quito, Ecuador, y sus músicos están que no paran de saltar de la alegría.

Los ticos estaban nominados en la sexta edición de los My Own Boss Awards, de la emisora My Own Boss Radio, en la categoría del género cumbia, con su canción “Agachadita Remix”, que grabaron junto al uruguayo Charly Sosa (exintegrante del grupo Chocolate, responsable de éxitos como “Mayonesa”).

Estos premios los organiza cada año una de las principales emisoras ecuatorianas para reconocer los talentos más destacados de la música en diversos géneros, y este 2024 la del género cumbia fue la más disputada.

Su cantante, Allan Mora, más conocido como Allan Zero, estuvo presente en la entrega de premios que fue este jueves 31 de octubre y dijo sentirse muy orgulloso de sus muchachos y de que la música de La Kuarta sobrepase nuestras fronteras.

“Queremos agradecer a toda la gente que votó, a toda la gente que está siempre con nosotros y a los muchachos de la banda”, mencionó.

Charly Sosa, intérprete de La Mayonesa, es de Uruguay. Instagram.

El líder del grupo también agradeció a Charly Sosa por aceptar grabar con ellos y hacer este remix de una de sus canciones más populares.