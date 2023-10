La mamá de Nancy Dobles hizo una confesión que no le hizo mucha gracia a su hija

Yadira Morales mejor conocida como Big Mama se robó el show. Instagram

Yadira Morales, la mamita de la conocida presentadora de canal 7 Nancy Dobles, puso a reír a más de uno en un lugar público.

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora compartió un momento que estaba pasando con su mamita mejor conocida como Big Mama y unos conocidos en el parque.

“¿Hoy tienen musiquita verdad?, dijo Nancy; por lo que una de las señoras que estaba presente le dijo que sí y que era música lindísima pues de fondo se escuchaba la canción “Tres regalos” de Carlos Cuevas.

“Como para retroceder unos cuantos añitos, como cuando a uno le llevaban serenata ¿verdad?”, expresó Big Mama. Por lo que la presentadora sin pensarlo y rápidamente le contestó: “¿Quién, mi papá?.

La simpática mamita de Nancy apenada dijo: “Ahh diay, usted siempre me pregunta cosas, y fueron tantos..”, contestó. Una frase que no no le hizo nada de gracia a su hija, aunque demuestra lo bandida que es la señora.

No es la primera vez que la mamita de Nancy se roba el show, el pasado 15 de agosto, la señora fue invitada a Buen Día y se echó a la bolsa al público de canal 7, por su autenticidad para decir las cosas.