“Me siento desesperada, mi esposo es alcohólico y ya son muchos años de vivir esto sin que él se comprometa a un tratamiento. De hecho, tenemos un año de estar separados, él vive con la mamá y ella me pasa llamando porque él no deja de tomar, llega tarde, no trabaja y me dice que yo no le ayudo en nada. Esto me tiene cansada. Yo no lo presiono con lo económico, tengo diez meses de no verlo y no sé qué hacer. Él ya estuvo internado, pero no sigue el tratamiento y mi suegra me tiene cansada”.