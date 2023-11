La modelo Adriana Corella recibió un lujoso regalo de cumpleaños

Adriana Corella cumplió el pasado 5 de noviembre.

La curvilínea Adriana Corella anda con una sonrisa de oreja a oreja, pues el pasado 5 de noviembre cumplió 33 añitos.

La guapa por medio de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotos de celebraciones donde se ve que la pasó más que bien, además compartió una imagen de uno de los regalitos que recibió de parte de dos personas muy especiales para ella.

“Mis dos amigos viajaron desde Estados Unidos para mi cumpleaños y me sorprendieron increíblemente, realmente no tengo las palabras adecuadas para expresar todo lo que siente mi corazón este mes”, escribió.

La macha le contó a su comunidad que uno de sus amigos le había preguntado cuál era su color favorito por lo que la sorprendió con un lujoso anillo morado que le hacía juego con su vestido.

La guapa en otra de sus publicaciones contó que estaba muy agradecida por haber celebrado otro año más de vida, en compañía de su familiares y amigos.

Los amigos de Adriana Corella la sorprendieron con un detallazo.

La guapa celebró su cumpleaños en grande. Captura

“Agradezco a Dios un año más de vida, por todo lo que la vida me ha dado, a cada uno de ustedes que me han apoyado con una palabra positiva y han creído en mí. Mi vida no ha sido suerte, ha sido oración y mucho amor”, agregó.

Desde La Teja le enviamos muchas felicitaciones a la guapa modelo.