La modelo Marianela Valverde le hizo una zancadilla a un estafador

Marianela Valverde ha vivido un verdadero calvario estos últimos meses. (Instagram)

La reconocida modelo Marianela Valverde ha estado pasando por un verdadero calvario en estos últimos meses.

Recientemente, la influencer reveló que fue víctima de una estafa relacionada con su negocio de zapatos, el cual administra a través de su cuenta de Instagram.

La guapa contó que realizó un pago por una mercadería a uno de sus proveedores en Colombia, el 12 de noviembre, pero nunca recibió el pedido, desesperada por obtener una respuesta, contactó al proveedor, en múltiples ocasiones, por todos los medios, pero no obtuvo ninguna respuesta.

La modelo comenzó a sospechar de la estafa cuando notó que nadie más podía escribir en las redes sociales del proveedor.

Decidida a descubrir la verdad, y para hacerle una zancadilla al estafador, se unió a un grupo de WhatsApp en el que la persona responsable de la estafa tenía 85 clientes, ante esto recolectó todos los números de todas las clientas y les explicó la situación.

Para su sorpresa, varias de las clientas también habían sido estafadas. Cuando el estafador se enteró de que Valverde había obtenido los contactos de las clientas, intentó asustarlas diciendo que un hacker extranjero estaba intentando atacarlos. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que Nela les había mostrado las pruebas del engaño.

La modelo expresó su frustración por ser bloqueada en todas las plataformas, por lo que decidió contactar al dueño del negocio para advertirle que no iba a dejarlo impune, ya que tenía la lista de las clientas y pensaba compartirla con otros proveedores, por lo que recibió una respuesta.

Ella confirmó que no amenazó al estafador, pero ha estado insistiendo durante meses para recuperar su dinero o su mercadería. Sin embargo; ya no tiene esperanzas de que se lo devuelvan, y contó que a pesar de todo, fue un acto de buena fe, ya que no quiere que otras personas pasen por la misma situación.

La curvilínea reveló que todas las clientas se han unido para luchar por sus derechos, y ella tiene la intención de presentar una demanda por robo informático en la embajada para que le abran una causa a esta persona.