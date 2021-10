La muerte de Octavio Ocaña “Benito” y la tragedia de otros actores jóvenes

Octavio Ocaña Octavio Ocaña se hizo famoso por su participación en Vecinos. (El Universal)

Las tragedias en el mundo del entretenimiento han estado siempre presentes, pero son más perturbadoras las que ocurren a temprana edad, y más las que vienen de aquellos personajes que el público vio crecer frente a su pantalla.

Este sábado por la madrugada se dio a conocer el fallecimiento del actor Octavio Ocaña, a quien el público mexicano conoció desde hace más de 15 años gracias al programa de televisión “Vecinos” en donde interpretó a Benito, el hijo de Frankie Rivers y Lorena.

Su deceso ocurrió cuando viajaba a bordo de una camioneta en el municipio de Cuautitlán Izcalli, y habría muerto por un impacto de arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indaga las causas del deceso del actor, de 22 años y quien presuntamente viajaba a bordo de una unidad particular de su propiedad con dos acompañantes cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el joven junto con dos personas más, circulaban por la autopista Chamapa-Lechería con dirección al municipio de Atizapán, cuando policías municipales les marcaron el alto, pues al parecer viajaban en estado de ebriedad.

En su intento por darse a la fuga chocaron contra un vehículo particular que transitaba por la zona, resultando lesionados el conductor y uno de los detenidos. De acuerdo con las indagatorias, al interior del vehículo se registró la detonación de un arma de fuego, aunque hasta el momento se desconocen las razones por las que fue accionada el arma, que según versiones, pertenecía a la víctima.

Su fallecimiento se une a una lista de actores que comenzaron de muy pequeños a trabajar frente a la pantalla y también murieron a corta edad.

Cameron Boyce

Boyce y Sandler coincidieron en un par de películas juntos. Twitter. Boyce y Sandler coincidieron en un par de películas juntos. Twitter.

Mundialmente conocido por su papel de Carlos, el hijo de Cruella de Vil en la trilogía “Descendientes”, inició su carrera como actor a los nueve años con la película de terror “Reflejos” en 2008 y después, en 2010, protagonizó la película “Son como niños” junto a Adam Sandler.

Cameron empezó a trabajar como actor a los ocho años, apareciendo en anuncios de Kraft Macaroni and Cheese, Fruit Loops, y Bisquick. También era reconocido por su papel en la serie de Disney “Jessie”.

El actor falleció el 6 de julio de 2019 por una convulsión que le generó una enfermedad que le estaban tratando, según informó en su momento el medio estadounidense CNN.

Boyce, de 20 años, había sido diagnosticado con epilepsia y fue esta patología la que le causó un ataque que lo llevó a la muerte.

Robert Knox

Robert Knox El trabajo más importante de Robert Knox fue en Harry Potter. Foto Pinterest

En 2007 hizo de Marcus Belby en la película “Harry Potter y el príncipe mestizo”. Este fue el personaje más importante de su carrera e, incluso, llegó a firmar para la siguiente película de la saga, “Harry Potter y las reliquias de la muerte”.

Su carrera inició con tan solo once años cuando empezó a interpretar papeles pequeños en programas de televisión británicos como “The Bill” y “After You Have Gone”.

En 2008, a sus 18 años, fue apuñalado saliendo de un bar en Londres. Knox fue atacado por intentar defender a su hermano menor que estaba siendo amenazado por dos hombres armados con cuchillos.

Los criminales fueron judicializados y encarcelados en 2009.

Skye McCole Bartusiak

Skye McCole Bartusiak fue parte del peliculón El Patriota.

Su primera gran oportunidad se dio con apenas nueve años de edad en el largometraje “El patriota”.

Más tarde en 2001, interpretó a Marilyn Monroe en la serie de televisión Blonde. Posteriormente, hizo parte de varias películas y largometrajes estadounidenses.

En 2014, el portal TMZ dio a conocer que la joven fue encontrada muerta en su apartamento en Houston. Su madre le dijo al medio que McCole había estado sufriendo ataques de epilepsia y esto pudo causarle la muerte.

Jonathan Brandis

Jonathan Brandis Jonathan Brandis tenía todo para convertir en un galán de cine, pero su carrera dio un giro inesperado.

Siendo aún un adolescente el actor apuntaba a convertirse en una de las grandes figuras de la industria fílmica cuando su carrera comenzó a despuntar en los años 80 y 90.

Su salto a la fama se dio tras participar en éxitos de la gran pantalla como “La historia sin fin II” y la teleserie “It”, en los que jugaba papeles principales.

No obstante, cuando llegó a la adolescencia todo cambió, ya que tras participar en “SeaQuest” de Steven Spielberg, su carrera comenzó a cambiar.

Los años pasaron, Brandis luchaba por abrirse camino en Hollywood, pero la ausencia de nuevos trabajos y contratos para grabar lo fueron sumiendo en una intensa depresión.

En noviembre de 2006, vencido por su falta de trabajo, se ahorcó.

River Phoenix

River Phoenix River Phoenix se proyectaba como un galanazo de Hollywood. Foto Esquire

La vida del hermano de Joaquín Phoenix siempre fue complicada desde niño.

Creció en una secta llamada “Hijos de Dios” en la cual se promovía el incesto y la pedofilia. Perdió la virginidad a los cuatro años durante una ceremonia.

Es célebre su actuación en la cinta de culto “Cuenta conmigo”, basada en un relato de Stephen King.

Poco a poco se hundió en el consumo de drogas y alcohol, situación que lo llevó a perder la vida en 1993, cuando fue hallado muerto. Tras realizarle una autopsia se dio a conocer que a sus 23 años había consumido altas dosis de cocaína, heroína, marihuana y valium.