¿La novia de Eloy Mora lo mandó a adelgazar?

Eloy Mora parece otro de un tiempo para acá. Facebook.

Una vez más, Eloy Mora compartió en sus redes sociales los resultados del gran cambio físico que ha tenido en los últimos meses y cómo pasó de estar con sobrepeso, a verse delgado y atlético.

Para algunos seguidores, la clave es la relación de noviazgo que tiene con Sara Vega, con quien inició hace un año y por eso Eloy salió a aclarar ante un comentario de uno de sus seguidores.

“Yo sé cuál es la clave: usa vestido, tacones y es rubia, ¿sí o qué, bro?”, le puso una persona en Facebook.

LEA MÁS: Eloy Mora derrocha amor en Roma, ¿será que se viene boda?

Eloy Mora y su novia ya cumplieron un añito de jalar. Instagram.

El fotógrafo, ni lerdo ni perezoso, le contestó.

“Estás tan equivocado... El cambio no puede partir de agentes externos, tiene que ver con vos, con tu vida y con tu salud. No puede ser motivado por nada que no seas vos, aunque debo reconocer, que ya enrolado, Sara me ayuda mucho, pero no por gustarle o quedarle bien, sino porque la mae se cuida mucho también y está muy pendiente de su salud mental y física y eso motiva a cualquier pareja a estar bien y mejorar todos los días... Ah y Sarita no usa tacones”, señaló.

Según Eloy, pronto va a contar varias de las claves de cómo logró ese cambio, pues mucha gente le ha estado preguntando al ver la gran diferencia entre lo que era antes y cómo se ve ahora.