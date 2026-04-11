La nueva cara de Repretel es un fiebre del fútbol y casi se hace abogado

Un fiebre del fútbol, aficionado a la Liga Deportiva Alajuelense y con estudios en Derecho es el fichaje más reciente de Repretel.

Su nombre es Sebastián Ocampo (prefiere que le digan Sebas) y es la gran novedad entre los fichajes que hizo la televisora de La Uruca para el regreso de Conexión fútbol.

Sebas Ocampo tiene 22 años y dará el salto a la televisión desde las redes sociales. Fotografía: Cortesía Sebas Ocampo. (Cortesía/Cortesía)

Convertido en toda una figura de las redes sociales, donde acumula miles de seguidores, Sebas hará su debut en pantalla el 26 de abril, a las 7:30 de la noche por canal 6.

El vecino de Alajuela y de 22 años habló con La Teja sobre él y reveló algunos datos bastante curiosos de su vida, entre esos, sus intenciones pasadas de ser abogado.

-¿Quién es Sebastián Ocampo?

Más Sebas Ocampo. Soy un agente de ventas que siempre ha sido apasionado por lo que son los videos y las cámaras. Soy una persona sumamente alegre y lo que más me llama la atención de todo esto de las redes es poderle traer una sonrisa a las demás personas, Transmitir felicidad y buena energía es lo que hace a Sebas.

-¿Qué vende?

Trabajo en la parte de ventas de una empresa tecnológica muy conocida en todo el mundo. Era estudiante de Derecho, pero lo dejé botado hace un tiempo y de momento no tengo una carrera. Estoy dedicado a trabajar.

-¿Por qué dejó el Derecho?

Me gustaba, pero no me sentía apasionado, empecé a crear videos más en serio y encontré que me gustaba mucho eso entonces tomé el riesgo de ver cómo me iba.

Sebas Ocampo es un fiebre del fútbol y por varios años practicó ese deporte. En la actualidad está dedicado al atletismo. Fotografía: Cortesía Sebas Ocampo. (Cortesía/Cortesía)

-¿Cómo incursiona en las redes y la creación de contenido?

Vuelvo a Costa Rica en el 2018. Vivía en Estados Unidos. Cuando vuelvo, la gente que conocía ya no era igual, me sentía en un lugar extraño donde no conectaba con la gente como antes. Entré al colegio al último año y llegó la pandemia. Ya no me veo con los compañeros y TikTok se pone muy de moda. Un día, de la nada, nada más agarré mi teléfono, grabé un video, lo compartí y me sentí superbién y supercómodo. Seguí y aquí sigo, entonces diría que fue gracias a la pandemia y a estar encerrado que se me liberó esa parte creativa.

-¿Qué tipo de contenido genera?

Nunca he generado contenido para un solo nicho. Tengo mucho de humor y deportes porque me encanta hacer reír e inculcar a la gente hacer deporte. También me gusta compartir mensajes positivos para esas generaciones que vienen abajo.

Sebas Ocampo en sus épocas de niñez. Fotografía: Cortesía Sebas Ocampo. (Cortesía/Cortesía)

-¿Cómo resume este tiempo en redes?

Ha sido de mucha felicidad. Siento que es un espacio para ser muy creativo, donde comparto tal y como soy yo porque en mi día a día soy así, no soy un personaje.

Extrovertido Positivo Deportista Sebas rompió el molde de la familia con su forma de ser y su personalidad explosiva. Se describe como una persona muy feliz y positiva. “Eso habla de uno y de lo que atrae”, dijo. Es un fanático del ejercicio al punto que si no hace actividad física se siente enfermo.

-Dice que vivió en Estados Unidos…

Sí, viví en Carolina del Norte dos años, fue por una situación familiar y allá jugué fútbol un tiempo.

-¿Fiebre del fútbol?

Sí, de hecho, desde que tengo memoria juego fútbol, ya dejé de jugar y ahora me dedico más al atletismo, pero cuando puedo mejengueo.

-¿Cómo se da su salto a la tele?

Fue una oportunidad que llegó gracias al trabajo que he venido haciendo. No me lo esperaba y es un salto bastante grande que uno no se espera como creador de contenido, porque no es lo mismo estar frente a un teléfono a estar frente a las cámaras en un estudio de televisión. Estoy muy emocionado y lo asumo como un logro bastante importante para mí.

-¿Qué le llamó la atención de la propuesta de Repretel?

Cuando me expusieron el proyecto, coincidía mucho con lo que yo soy. Las personas con las que hablé me trataron con mucho respeto, me sentí muy bienvenido, es un ambiente bastante bonito que a uno le genera ganas de trabajar y desde ahí tomé la decisión.

Sebas Ocampo se describe como una persona extrovertida y muy positiva. Fotografía: Cortesía Sebas Ocampo. (Cortesía/Cortesía)

-¿Cómo se está preparando para su debut?

Al principio pensé que iba a sentir nervios, pero no; la vibra de la gente y como me trataron las personas con las que voy a compartir me ilusiona mucho, entonces estoy muy feliz y ansioso porque empiece. Las prácticas y lo que hemos hecho me han dado mucha confianza, y siempre tomando los consejos.

-¿Qué puede esperar el público de usted?

Bastante energía, una energía bastante buena. También mucha felicidad. Siento que voy a traer esa energía, felicidad y esa parte divertida que expreso en las redes a la tele.