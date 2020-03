Me daba susto porque es complicado hacer un programa bueno cada domingo y más en deportes, que era un tema desconocido para mí, pero creo que lo hemos sacado adelante muy bien. Tengo a mi lado a Steven Oviedo, que es un gran comunicador y me ha enseñado mucho, es una gran guía. También invitamos a expertos del medio deportivo como técnicos, futbolistas y deportistas que le dan gran valor al programa, de hecho es algo que me gusta mucho, apoyar al fútbol femenino y a otras disciplinas que no son tan seguidas en el país.