La periodista Pilar Acuña tomó una decisión que para muchas mujeres puede ser bastante complicada

La periodista Pilar Acuña dejó sorprendidos a sus seguidores tras hacer una confesión.

Por medio de su cuenta de TikTok, la comunicadora contestó una pregunta muy interesante, ya que trata del tema de los hijos y de la decisión que ella tomó hace algún tiempo de no ser madre.

“¿40 años y sin hijos? admiro mucho su serenidad a esta altura de la vida para seguir firme con su decisión. ¿Hace cuántos años tomó la decisión?”, escribió su seguidor, por lo que la conocida periodista contestó: “Este es mi caso muy personal, el tema de decidir no tener hijos nunca ha sido algo difícil, quizás más temprano en mi vida era algo que no pensaba o lo dejaba pasar para analizarlo en otro momento, pero conforme fue pasando el tiempo lo único que fue llegando fue más y más claridad de que yo no quería tener hijos, de que ese ‘deseo’, ‘instinto maternal’ o ‘reloj biológico’, en mí nunca se ha activado”.

Acuña contó que nunca se le ha despertado ese instinto de querer ser madre.

“Ese instinto, ese deseo está ahí y es muy claro, en mi caso ese deseo nunca ha estado ahí y creo que hay muchas mujeres que pueden identificarse con esto, lo que pasa es que la sociedad nos dice que es normal, casarse, tener una pareja y tener hijos, muchas mujeres ni siquiera se cuestionan o llegan a analizar o hacer esos procesos de introspección, de si realmente es algo que quieren o no, simplemente toca”, agregó.

La guapa comunicadora agregó que ella cree que tiene dos ventajas al haber tomado esta decisión.

“Mi proceso de autoconocimiento muy profundo inició muy joven, cuando tenía 20 años, en una psicoterapia larga e intensa, que me ha hecho ser brutalmente honesta conmigo misma y ser la persona que más me conozco y a la persona que más conozco, entonces tengo mucha claridad en saber qué quiero, qué no, qué es para mí, qué me gusta y no me distraigo fácilmente de ese camino”, comentó.

Acuña detalló que lo segundo era que nunca ha sentido la presión de sus papás, ni de nadie por tener hijos y más bien que recibe apoyo de parte de su familia.

“Mis familiares me apoyan en mi decisión, están felices con la vida que tengo, mis padres no tienen ninguna necesidad, ni urgencia de ser abuelos, entonces ese no ha sido un factor que me ha influenciado o que me ha hecho sentir incómoda o dudar de mi decisión, creo que esos dos factores hacen que la decisión sea muy fácil y natural para mí, lo difícil sería más bien que por complacer a otras personas yo me hubiera ignorado a mí misma y hubiera ido en contra esto que se siente tan claro en mi vida”, añadió.

Hombres y mujeres, seguidores de la comunicadora dejaron sus comentarios de apoyo, o porque se sintieron identificados con la situación de Acuña.

“Yo después de cumplir 30 años, vi que no podía ser mamá, y la verdad es que así me siento muy bien y, me encanta que ahora la gente respeta”, “Admiro tu decisión y la respeto. Yo soy hombre y he decidido también no ser padre, me critican por eso, pero es mi decisión”, “Yo tengo 46 años y nunca tuve, esa decisión ni se toma, simplemente cuando te das cuenta ya pasó el tiempo y listo, porque no era tu prioridad”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.