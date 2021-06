"Yo viví un terremoto devastador en mi país (2001) cuando tenía 13 años y recuerdo que en un momento cerré los ojos y cuando los abrí ya no había nada, por eso me quedó un trauma con los temblores. Esta vez no me di cuenta hasta que Rándall ( Vargas) dijo que había temblado. Yo me asusté mucho, porque llegué a pensar que les estaba gustando muchísimo la presentación", dijo aquí la salvadoreña.