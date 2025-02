La Ponky vivió feísima experiencia en Dubái, y hasta temió ir a la cárcel

Jacky Segura, La Ponky, estuvo en Maldivas antes de llegar a Dubái. Fotografía: Instagram de Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

La modelo Jacky Segura, conocida como La Ponky, fue víctima de una desagradable experiencia en Dubái, pero el miedo a ir a la cárcel la paralizó de hacer algo para defenderse de la situación.

Segura lleva días de estar disfrutando unas lujosas vacaciones en ese lado del mundo, junto con una amiga de Costa Rica, pero este martes la exparticipante de Combate se enfrentó a una fea situación que relató en redes.

“Tuve una experiencia muy fea en Dubái, recién llegando”, dijo la guapa, quien consideró que lo que le pasó es porque ella se pasa de buena gente y de amable con las personas.

“Íbamos a cenar, fuimos a un lugar superbonito que está cerca del Burj Khalifa (edificio más alto del mundo) y había un show de agua. Entramos en medio de un mall y estaban las tiendas abiertas. Íbamos caminando y un señor dijo: ‘Ey, Colombia’; y yo: ‘no, Costa Rica’. Había una tienda de vestidos y cosas árabes y él dijo que entráramos a preguntar sin compromiso. Nosotras entramos, nos preguntó de dónde éramos y todo y, al final, le dijo a Valeria (la amiga con la que anda) que si tenía novio”, contó La Ponky.

Hasta ahí todo iba bien, pero cuando se sacó el teléfono las cosas cambiaron. Según Segura, ellas se acercaron para la foto y, de pronto, sintió que le tocaron el trasero.

La Ponky cuenta lo que le pasó en Dubái

“Sentí que me había tocado, y yo no, capaz y pensé mal. Nos pasamos para otra ubicación para que nos diera mejor luz y ahí sí sentí que el mae me tocó la nalga y como uno no puede hacer mucho desmadre, porque me llevan presa o algo así, lo único que acaté decirle fue ‘don’t touch’ (no me toque). Me enojé muchísimo”, expresó Jacky.

La Ponky advirtió a las personas que en Dubái es mejor no ser amable con la gente.

Jacky Segura, La Ponky, quedó muy enojada por el atrevido que intentó tocarla. Fotografía: Instagram de Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

“Me quedé en ‘shock’ no podía creer que en este país me fuera a pasar esto, siento que si hubiese hecho un show, la que tenía las de perder era yo, por ser mujer”, dijo.

