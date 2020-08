Vieras que no tuve Internet por dos años cuando me fui a vivir a la montaña, de canales nacionales solo me entraban el 6 y el 7, fue que al tiempo el cable incluyó más canales, pero ya en ese momento el horario no me dejaba por las clases y por atender a los chiquillos, me desconecté ‘sin querer queriendo’ de todos los medios por varios años.