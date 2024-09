La respuesta de Diego Bravo al feo que le hicieron en De boca en boca fue muy fuerte

Diego Bravo debutó este domingo 15 de setiembre en un programa de Teletica donde tiene algunos "enemigos". Foto: Lilly Arce

Como ya es costumbre en el programa De boca en boca suelen hacer un repaso de lo que se vivió en el formato del domingo, en este caso de la primera gala de Mira quién baila.

Sus presentadores suelen hacer comentarios de lo que les pareció la presentación de cada una de las parejas y en este caso no pudieron obviar el baile que hizo el controversial youtuber Diego Bravo.

Cabe mencionar que Mauricio Hoffmann y Montserrat Del Castillo no se llevan con el creador de contenido, pues en alguna ocasión les tiró en sus polémicos videos.

Por eso cuando llegó el momento de referirse al baile de Bravo ninguno de los dos mencionó palabra y prefierieron que fueran Bismarck Méndez y María Fernanda León los que hablaran de su participación.

Bravo y Yessenia bailaron al ritmo de reguetón siendo una de las parejas más aplaudidas por el público del Marco Picado.

Los presentadores de De boca en boca Montserrat Del Castillo y Mauricio Hoffmann evitaron hablar de Diego Bravo. Facebook

El famoso Patacón fue el primero en hablar y se enfocó más en el profesionalismo de la bailarina que en lo que demostró el famositico en la pista. Además, dijo que tuvo la ventaja que le tocó un ritmo fácil en este arranque de temporada.

“Había dinamita ahí. Les digo una cosa, es que Yessenia es muy exigente con todos los que bailan con ella, es superprofesional, entonces me parece que le puede sacar buen provecho a Diego.

“Lo que pasa es que un reguetón es más fácil de bailar, chicos. El reguetón todos lo traemos en la sangre y es más latino. Me parece que a Diego le tocó un formato más fácil en este comienzo”, mencionó Bismarck.

En el caso de León también se fue más por el trabajo de los jueces y dijo que le fascinaba ver las caras de Mauricio Astorga y de inmediato cambió el tema.

“Sorprendido, feliz, o sea, él no disimula absolutamente nada... Hablemos de Vanessa González...”, dijo y de una se pusieron a hablar de la siguiente pareja en competencia.

Por lo visto así es como van a manejar en el programa de chismes del 7 las presentaciones de Bravo, hablando pocos segundos de él y solo Bismarck se referirá al tema en el resumen que todos los lunes harán de este nuevo formato de baile.

Bravo hizo unas historias en su cuenta de Instagram para referirse a este tema y mencionó que a él solo le importa lo que opinen los cuatro jueces del programa y no lo que digan los presentadores de De boca en boca.

“De ahí en adelante si los comentarios negativos no venían de ellos (los jueces), que son los que me importan, por qué me va a importar los comentarios negativos de otra persona”, dijo.

Incluso se refirió a unos videos íntimos del pasado de los que ha hablado anteriormente y que involucran a ambos presentadores, poniéndole todavía más fuego al asunto.

Antes de que iniciara esta competencia ya les habíamos contado que gracias a Diego Bravo se cambió una costumbre de años en De boca en boca, pues antes siempre llevaban a las parejas al programa para que el público las conocieran, pero para evitar que se vieran las caras con el youtuber esta vez no llevaron a nadie.